2020/2021 объявлен Годом Германии в России. Несмотря на пандемию, уже в 2020-м была реализована обширная деловая и культурная программа, прошло немало интересных мероприятий. О культурных проектах Года "РГ" рассказала директор Гёте-Института в Москве Хайке Улиг.

Хайке Улиг: Было бы здорово, если бы нам удалось укрепить стремление к конструктивному обмену, найти ответы на вопрос: "Как мы хотим жить в будущем?" и понять, как их воплотить в жизнь. Фото: © Гёте-Институт в Москве

Госпожа Улиг, прежде чем мы поговорим о целях и задачах Гёте-Института в рамках Года Германии в России, может быть, вы представите его тем читателям, кто еще не знаком с ним?

Хайке Улиг: Гёте-Институт - это культурное учреждение Федеративной Республики Германия, которое действует по всему миру и насчитывает 157 филиалов в 98 странах. Здесь, в России, работают три Гёте-Института - в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Мы занимаемся распространением немецкого языка за рубежом. С этой целью мы предлагаем учебные курсы и принимаем экзамены на знание немецкого. Мы проводим повышение квалификации преподавателей немецкого и помогаем тем школам, где хотят преподавать немецкий как иностранный.

Мы участвуем в международном сотрудничестве в культурной сфере и распространяем информацию о культурной, общественной и политической жизни в Германии через интернет, через нашу библиотечную сеть и отдельные мероприятия. Наши культурные и образовательные программы способствуют развитию межкультурного диалога и рассчитаны на взаимодействие гражданских обществ. Мы открыты для партнерства со всеми, кто связан с Германией и её культурой. Для нашей деятельности характерны самостоятельность и независимость от политических партий.

Какова роль Гёте-Института в рамках Года Германии в России? Что является главным в программе года и на кого она ориентирована?

Хайке Улиг: Это далеко не первое мероприятие такого рода, и всякий раз это плод усилий многих немецких организаций. Гёте-Институт взял на себя руководство этим проектом и координацию различных программ по всей стране. Два других организатора - Посольство Германии и Российско-Германская внешнеторговая палата. Именно молодые люди образуют нашу целевую группу. Мы хотим пробудить интерес к Германии у широкой публики - прежде всего, в российских регионах, то есть за пределами Москвы и Санкт-Петербурга - и представить ее вниманию разнообразные мероприятия. Наряду с искусством и культурой, наукой и образованием мы сделали особый упор на такие темы, как устойчивое развитие и изменение климата, а также цифровизация всех областей нашей жизни. Эти темы волнуют людей как в Германии, так и в России. Они оказывают определяющее влияние на наше будущее, и справиться с этими вызовами можно только совместными усилиями разных стран. Мы хотели бы активизировать общественный взаимообмен между Россией и Германией прежде всего применительно к этим вызовам.

Знание немецкого - обязательное условие, чтобы участвовать в ваших мероприятиях?

Хайке Улиг: В рамках Года Германии есть целый ряд мероприятий, которые рассчитаны на тех, кто изучает немецкий, однако в большинстве случаев знание немецкого не требуется. К тому же всегда предусмотрен устный или письменный перевод.

Давайте еще раз обратимся к глобальной проблематике. Вот уже более года прошло с тех пор, как весь мир столкнулся с пандемией. Как возникшие по этой причине ограничения повлияли на деятельность Гёте-Института и на реализацию программы Года Германии?

Хайке Улиг: Пандемия коронавируса вынудила и нас гораздо чаще прибегать к цифровым форматам. Большинство встреч происходит именно в такой форме. Из-за ограниченного авиасообщения и в результате карантинных мер зачастую невозможно организовать приезд в Россию немецких деятелей культуры и экспертов. Однако именно благодаря дигитализации возникло немало гибридных форматов. Например, во время Pop-Up фестиваля в Казани его немецкие участники "присутствовали" посредством "живой трансляции" (livestream). В случае с кинофестивалями российская публика смотрит фильм в кинотеатре, а на обсуждение после сеанса к зрителям в онлайне подключается и режиссер картины. Все это, конечно, работает, однако мы очень переживаем из-за невозможности личных встреч. Мы вынуждены были перенести на 2021 год целый ряд гастролей и выставок. По этой же причине пришлось сдвинуть большой фестиваль Года Германии в московском парке Сокольники с августа 2020 на июнь 2021 года.

Мы хотим пробудить интерес к Германии у широкой публики - прежде всего, в российских регионах

С кем сотрудничает Гёте-Институт в России? Кто ваши партнеры, в частности, в рамках Года Германии? В какой мере вы ориентируетесь на их интересы и предпочтения?

Хайке Улиг: На протяжении уже многих лет Гёте-Институт связан широкой сетью контактов с центрами преподавания языка, читальными залами, культурными обществами и контактными бюро. Помимо этого, к нам обращаются деятели театра и кино, художники, музыканты и оргкомитеты фестивалей, которым мы помогаем наладить контакты с деятелями культуры в Германии, а также содействуем совместным проектам, переводам и творческим командировкам. Нельзя не упомянуть и множество отдельных инициатив в рамках партнерских связей между городами-побратимами и школами. В рамках Года Германии выделены специальные средства на реализацию таких проектов на конкурсной основе по линии гражданского общества, что дает возможность партнерам из России и Германии претендовать на субсидии для их совместных проектов. Так мы сможем оказать поддержку российско-немецким инициативам по всей стране. На сегодняшний день по итогам лишь двух раундов конкурса к нам поступило более тысячи заявок - от Калининграда до Владивостока.

Распространение немецкого языка является одним из важнейших направлений деятельности Гёте-Института. Какие новые формы обучения появились в последнее время?

Хайке Улиг: С марта 2020 года преподавание языка на курсах в Гёте-Институтах в России переведено в виртуальный и онлайн-форматы. В виртуальном формате учебная группа встречается со своим преподавателем на онлайн-платформе, где они вместе и одновременно проводят занятие. Есть и онлайн-курсы, которыми руководит преподаватель, однако в этом случае все задания и упражнения учащиеся выполняют самостоятельно в любое удобное для них время. И только через определенные промежутки времени такая языковая группа проводит устное занятие со своим преподавателем. Даже наши летние молодежные лагеря мы проводили в формате онлайн, и, судя по откликам, всем очень понравилось.

Как проявляется интерес к немецкому языку и немецкой культуре в России и что его характеризует?

Хайке Улиг: К нашей радости, количество школьников, которые учат немецкий как второй или первый иностранный язык, существенно выросло за прошлый учебный год. В России насчитывается более 2 миллионов тех, кто учит немецкий, и это наивысший показатель во всем мире. Как нам рассказывают преподаватели и руководители школ, их учащиеся проявляют большой интерес к учебе в немецких вузах. Кроме того, знание немецкого рассматривается и как важное подспорье в профессиональной карьере в России. Это, конечно, объясняется и по-прежнему тесными экономическими связями между нашими странами. К тому же не следует недооценивать тот факт, что благодаря различным стипендиальным программам российские школьники, студенты и преподаватели приезжают в Германию на определенный срок, а в российских школах и вузах работают немецкие ассистенты-преподаватели, добровольцы или командированные преподавательские кадры. Так возникает живой контакт с Германией, при котором знание языка напрямую востребовано. Ну и, кстати, неизменно большим спросом пользуются языковые курсы Гёте-Институтов и языковых центров.

Достаточно взглянуть на афиши российских концертных залов, чтобы убедиться в том, что их программы невозможно себе представить без немецкой классической музыки. Но и электронная музыка из Германии, и немецкий джаз пользуются тут большой популярностью, о чем свидетельствует, например, ежегодный фестиваль "Осенний джаз", который мы проводим совместно с культурным центром "Дом". Правда, в прошлом году он, к сожалению, был отменен из-за пандемии. Совместно с "Арзамасом" мы запускаем в этом году серию подкастов, посвященных немецкой музыке - от Баха до хип-хопа. Вместе с швейцарскими и австрийскими партнерами Гёте-Институт на протяжении последних нескольких лет издает произведения современной немецкоязычной драматургии в русском переводе. Пьесы Фердинанда фон Шираха и Терезии Вальзер совсем недавно были поставлены на сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина и вызвали зрительский интерес.

Гёте-Институт выступает также в роли посредника в культурной коммуникации между нашими странами. Процесс цифровизации не угрожает этой функции?

Хайке Улиг: Напротив, как раз в этом году под влиянием пандемии наша активность в использовании цифровых технологий выросла в разы. Это и стриминг фильмов в онлайне, и конференции по вопросам образования в цифровом формате, и виртуальные экскурсии по выставкам. Например, на меня произвело огромное впечатление то, каким образом постановка "Эмократия" независимой театральной группы Interrobang Berlin в рамках фестиваля NONAME была представлена публике в Центре им. Вс. Мейерхольда. Через прямое включение с проекцией на экран в зале артисты из Берлина взаимодействовали с московской публикой. Это было замечательно!

Самоизоляция в период пандемии показала, насколько важны для нас взаимные контакты и насколько уязвим наш мир

Цифровые форматы дают возможность быстро и напрямую соединить друг с другом людей из разных мест, и мы это используем в своей работе и в такой большой стране, как Россия, и в международном масштабе. Мы с радостью отмечаем растущее число наших подписчиков в социальных медиа. Кроме того, через наш сайт и наших партнеров мы предлагаем подробную информацию и дискурсы по широкому кругу общественно значимой тематики. Но, как я уже говорила, ничто из этого не заменит личного общения в кулуарах какой-нибудь конференции, ночных разговоров во время культурных поездок или продолжительных творческих командировок.

В официальных заявлениях по случаю открытия Года Германии в России часто звучало слово "диалог". Каковы ваши ожидания от такого диалога в 2021 году?

Хайке Улиг: Я очень надеюсь, что многие ограничения из-за вируса вскоре останутся в прошлом и мы снова встретимся - в прямом смысле этого слова. Самоизоляция в период пандемии наглядно показала, насколько важны для нас как социальных особей взаимные контакты и насколько уязвим наш мир.

Диалог, разговор дает мне возможность понять другого, а это подразумевает необходимость слушать, спрашивать, обмениваться мнениями и аргументами, стремиться понимать различные точки зрения и признавать их право на существование. Спорить, не оскорбляя друг друга. Не допускать, чтобы социальные медиа становились ареной ненависти, моббинга и фейк-новостей.

Было бы здорово, если бы нам удалось укрепить стремление к конструктивному обмену, найти ответы на вопрос: "Как мы хотим жить в будущем?" и понять, как их воплотить в жизнь. Смотреть в будущее, не предавая забвению прошлое.

Торжественное открытие Года Германии в Доме Пашкова. Слева направо: Председатель правления Российско-Германской Внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, Директор Гёте-Института в Москве Хайке Улиг, Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр. Фото: © Денис Филатов

Вот уже два года вы возглавляете Гёте-Институт в Москве, однако вы работали здесь и раньше, в нулевые годы. Могли бы поделиться своими впечатления о нашей стране после возвращения? Что здесь изменилось?

Хайке Улиг: Это будут в основном впечатления о Москве, потому что - опять же из-за пандемии - я мало где еще побывала, за исключением Санкт-Петербурга и Новосибирска. В Москве стало намного проще ориентироваться. Это, прежде всего, касается метро, но и вообще в центре города теперь на каждом шагу можно найти подробный план каждого района. Мне кажется, что люди стали более внимательно относиться друг другу.

Возможно, небесполезными оказались видео, которые показывают правила поведения в городском транспорте. Теперь приходится следить за тем, чтобы на тебя не наехал велосипедист или скейтбордист, тогда как раньше тебе угрожала встреча с автомобилем на пешеходном переходе. Лет двадцать назад велосипедисты были большой редкостью в городском пейзаже Москвы, не говоря уже о велосипедных дорожках… Продавцы в магазинах стали более приветливыми, и ты уже их не раздражаешь, как раньше, а чувствуешь себя покупателем.

А если сравнить атмосферу в обществе тогда и сейчас? Вы почувствовали какие-то новые тенденции в российской культурной жизни, которые, возможно, влияют и на работу Гёте-Института?

Хайке Улиг: Творчество - это всегда определенная рефлексия относительно актуального дискурса, актуальных общественных и политических проблем. Театр, а также кино и перформанс в первую очередь откликаются на эти вопросы. Именно они в последние годы показали растущую роль интерактивных и предполагающих культуру сопричастности форматов, а также тематики социального участия, будь то инклюзия, гендер или самоорганизация. Творческая практика все больше обращается, в частности, к проблемам цифровизации жизни (пример - авторские права и искусственный интеллект), в которых отражаются общественные процессы и вокруг которых возникают дебаты. Не менее важно и то, что как в Германии, так и в России немало художников, чье творчество находится на стыке искусства и науки, которые обращаются к теме будущего и устойчивых экосистем.