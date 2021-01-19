Госдума примет заявление по русскому языку на Украине

Госдума официально заявит о своей позиции по поводу притеснения русского языка и русских людей на Украине, а также подготовит запрос в правительство по вопросу вакцинации от коронавируса жителей ДНР, ЛНР, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Поручения на эту тему дал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Об этом он заявил, реагируя на инициативу первого замглавы думского комитета по делам СНГ Константина Затулина.

В частности, Володин назвал необходимым оперативно решить вопрос с вакцинацией, особенно жителей ДНР и ЛНР. "Мы должны помочь нашим соотечественникам, им некому помочь кроме нас", - отметил он.

Что касается проблемы русского языка, то заявление на эту тему актуально в связи с тем, что 16 января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории республики. Володин отметил, что на Украине в настоящее время происходит настоящее "нарушение основополагающих прав".

Кроме того, вопрос защиты прав на использование русского языка на Украине Россия поднимет на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), завил председатель Госдумы. Это необходимо, "чтобы наши коллеги, европейские парламентарии обсудили вопросы, связанные с правами человека на Украине", пояснил он.