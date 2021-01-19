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19.01.2021 13:51
Рубрика: Власть

Госдума проверит исполнение законов о помощи пострадавшим от COVID-19

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме проанализируют применение принятых законов, касающихся оказания помощи людям и отраслям экономики, пострадавших от пандемии коронавируса. Поручение на эту тему дал председатель палаты парламента Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Депутаты, по его словам, в новую сессию продолжат принятие решений об оказании помощи людям и отраслям экономики, столкнувшимся с проблемами, которые несет коронавирусная инфекция. Однако наряду с этим необходимо "провести анализ правоприменительной практики принятых нами в этой сфере законов", подчеркнул спикер. "Их было 37, - уточнил он. - В этой связи предлагаю поручить эту работу комитету по контролю и регламенту Госдумы".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кроме того, в новом парламентском сезоне продолжится работа над законами, направленными на развитие отраслей экономики, укрепление социальной сферы, повышение качества жизни людей, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

Одним из приоритетов весенней сессии по уже сложившейся традиции будет реализация Послания президента Федеральному собранию. "Еще один приоритет - работа над законопроектами, направленными на реализацию поправок в Конституцию", - сказал спикер. В прошлом году мы приняли 21 закон во исполнение конституционных изменений, а на данный момент на рассмотрении палаты находятся четыре таких инициативы.

Всего же, по словам Володина, на рассмотрении Государственной Думы на момент открытия весенней сессии находились 1226 законопроектов. 266 инициативы из думского "портфеля" уже прошли первое чтение.

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