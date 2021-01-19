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19.01.2021 17:22
Рубрика: Власть

Госдума в новую сессию продолжит работу по защите данных россиян

Текст: Татьяна Замахина

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи в весеннюю сессию планирует усилить защиту персональных данных россиян, а также рассмотреть ряд важных поправок в закон "О связи". Об этих и других планах законодателей журналистам рассказали в комитете.

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О защите данных

В ближайшее время планируется рассмотреть во втором чтении поправки в закон о персональных данных. Проект дает возможность предоставлять согласие на их обработку в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам. При этом в отношении каждой цели должны быть указаны соответствующие сведения.

Кроме того, в третьем чтении будет рассмотрены поправки, который позволят убрать пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала. Генетическая информация, которую он содержит, позволяет получить о гражданине дополнительные сведения - о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях и т.п.

Доступ при "нуле" на счете

Важным вопросом в комитете назвали обеспечение доступа для граждан к социально значимым сайтам при нулевом балансе. Законопроекту об этом предстоит первое чтение. Перечень ресурсов установит правительство РФ. Предлагаемые изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме для всех групп граждан, объяснили в Госдуме.

Социальную рекламу отрегулируют

Кроме того, в весеннюю сессию комитет планирует подготовить законопроект о социальной рекламе в интернете. Действующий закон касается только рекламы в телеэфире: пять процентов эфирного времени должно быть отведено под социальную рекламу. Предполагается установить подобные нормы и для интернета. Комитет уже заручился поддержкой профильных министерств и ведомств, а также крупных игроков рынка.

Фото: iStock
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Прописка для онлайн-кинотеатров

Совместно с игроками рынка предполагается доработать законопроект, который призван распространить ограничение в 20% иностранного владения на все аудиовизуальные сервисы, работающие в России. При этом квота не касается площадок с пользовательским контентом - таких как YouTube. Доводы участников рынка онлайн-кинотеатров будут обсуждаться в рамках расширенного заседания комитета.

Против мошенников в интернете

Особое внимание в комитете будет уделено борьбе с киберпреступностью. В Госдуме появится межфракционная группа, которая займется выработкой инициатив по противодействию ей.

"Все больше граждан становятся активными пользователями интернета и используют цифровые сервисы для решения своих повседневных задач, - рассказал председатель комитета Александр Хинштейн. - На этом фоне активизируются киберпреступники".

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