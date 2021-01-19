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Рубрика: Власть

Добро должно быть с деньгами

Гранты президента поддержат проекты гражданского общества
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Неделя № 10(8361)
Две тысячи социальных проектов поддержит государство на общую сумму 4,2 млрд рублей. И почти столько же средств добавит бизнес. Итоги первого в этом году конкурса президентских грантов подвели в Кремле.
Президент по традиции принял участие в Крещенских купаниях. Владимир Путин окунулся в прорубь, вырубленную в форме креста, в Подмосковье утром 19 января. Рядом был возведен большой ледяной крест. Глава государства перекрестился и трижды полностью окунулся в воду. "Это его традиция. Традициям он не изменяет", — подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС Президент по традиции принял участие в Крещенских купаниях. Владимир Путин окунулся в прорубь, вырубленную в форме креста, в Подмосковье утром 19 января. Рядом был возведен большой ледяной крест. Глава государства перекрестился и трижды полностью окунулся в воду. "Это его традиция. Традициям он не изменяет", — подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Президент по традиции принял участие в Крещенских купаниях. Владимир Путин окунулся в прорубь, вырубленную в форме креста, в Подмосковье утром 19 января. Рядом был возведен большой ледяной крест. Глава государства перекрестился и трижды полностью окунулся в воду. "Это его традиция. Традициям он не изменяет", — подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

На конкурс было подано более 10 тысяч проектов. Свои инициативы представили 8456 некоммерческих организаций (НКО). Это хорошая активность, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко: несмотря на пандемию, гражданское общество в сложных условиях выступило достойно. Некоммерческие организации "не свернули работу", показали, что могут брать на себя ответственность, помогать гражданам.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Дело еще и в том, что государство на фоне пандемии приняло "беспрецедентный набор решений" для поддержки социально ориентированных НКО - это, по мнению представителя Кремля, также способствовало "явке" на конкурс.

Победителями стали две тысячи НКО из всех регионов, их проекты выиграли гранты на общую сумму более 4 млрд рублей.

Самым популярным направлением объяснимо стала охрана здоровья (поддержано 320 инициатив на 433,6 млн рублей). Так, проект по созданию единого "цифрового онкоцентра" получил грант в размере 12,6 млн рублей. "Платформа позволит быть на онлайн-связи с онкоцентром под наблюдением врачей на разных этапах лечения в условиях отсутствия амбулаторных реабилитационных программ и очередей в паллиативные отделения", - говорится в заявке.

Речь также идет об адресной помощи врачам, реабилитации медиков, создании условий для здорового образа жизни. Среди социальных проектов - обучение людей старшего возраста скандинавской ходьбе в Карелии, развитие походного движения в среде детей и подростков из пяти муниципальных образований Калининградской области, создание сайта с удобными велосипедными маршрутами в Кировской области.

В первую тройку лидирующих грантовых направлений также вошли социальное обслуживание (280 проектов на 560,8 млн рублей) и сохранение исторической памяти (258 проектов на 554,4 млн рублей). Так, грант в 31 млн рублей получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" на развитие инструментов поддержки неизлечимо больных людей для родственников и специалистов.

Победившие проекты смогут стартовать уже 1 февраля. При этом бизнес готов их софинансировать. Фонд президентских грантов также запускает программу софинансирования с регионами проектов НКО, то есть на каждый региональный рубль будет добавлен рубль из фонда. Сергей Кириенко напомнил, что в прошлом году один из победителей конкурса грантов обратился к Владимиру Путину с просьбой усилить поддержку НКО в регионах. И новая программа как раз поможет это сделать.

Фото: Из личного архива
В 2021 году помощь фонда смогут получить почти 4 тысячи детей

Президент по традиции принял участие в Крещенских купаниях. Владимир Путин окунулся в прорубь, вырубленную в форме креста, в Подмосковье утром 19 января. Рядом был возведен большой ледяной крест. Глава государства перекрестился и трижды полностью окунулся в воду. "Это его традиция. Традициям он не изменяет", - подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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