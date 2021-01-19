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19.01.2021 12:25
Рубрика: Общество

В океане у берегов Австралии нашли новые виды хищных морских губок

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Scimex.org Фото: Scimex.org
Фото: Scimex.org

В Большом австралийском заливе на трехкилометровой глубине обнаружены новые виды губок, сообщается в пресс-релизе Квинслендского музея на Scimex.org. Уточняется, что это первые хищные виды губок, которые обнаружены в Южной Австралии.

Фото: iStock
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Губок собрали во время плавания в 2017 году. По словам доктора Метрика Экинса, который отвечает в музее за коллекцию морских беспозвоночных, они уникальны тем, что встречаются только в одном участке Большого австралийского залива, который был намечен для глубоководной разведки нефти.

Видом эти хищники напоминают стекло или ириску. В отличие от своих родственников, обычных морских губок, которые фильтруют морскую воду и питаются органическими частицами из нее, хищники сами ловят и переваривают добычу, например, мелких ракообразных.

По мнению ученых, этот вид морских обитателей сильно недооценен, а специалисты по морским губкам характеризуют открытие плотоядных видов как "захватывающее" и уточняют, что антимикробные свойства губок использовали, чтобы изучить такие заболевания, как, например, рак, что делает этих существ очень важными для медицины и науки в целом.

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