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Рубрика: Общество

Иммунолог объяснил, смогут ли респираторы защитить от коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Маски нужны в основном людям, которые уже заболели, а респираторы, наоборот, помогут защитить человека от проникновения новых вирусов.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Как рассказал "Российской газете" врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, респираторы в основном используются врачами. "В медицине существуют две ситуации, когда нужно применять средства индивидуальной защиты. Первая ситуация - это когда мы создаем стерильную зону вокруг пациента. Например, в операционной, перевязочной, в смотровых кабинетах. Плюс стерильные условия создаются в аптеках, когда готовят, к примеру, стерильные лекарства. В этом случае важно, чтобы от самого врача или другого медицинского работника в эти стерильные условия ничего не попадало. Поэтому применяются медицинские маски, так как маска предназначена именно для предотвращения попадания инфекции от человека в окружающую среду", - пояснил доктор.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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По его словам, если человек с вирусом носит маску, то, по результатам проведенных исследований, вероятность того, что он заразит окружающих снижается в 25 раз. А если маску носит здоровый человек, но вокруг него ходят люди, которые выделяют вирусы, то вероятность заражения снижается всего в 10 раз. Иными словами, маски в первую очередь нужно носить уже заболевшим людям.

Вторая ситуация - когда от заражения нужно защититься самому медработнику. "Респираторы применяются в агрессивной среде. Не зря же врачи из "красной зоны" носят усиленные средства индивидуальной защиты, в том числе их лицо защищают респираторы, - добавляет доктор. - Ведь они находятся в палатах с больными, которые выделяют аэрозоль, содержащий коронавирус". Говоря о респираторах, Болибок подчеркнул, что он предназначен прежде всего для того, чтобы защитить человека от попадания к нему инфекций. Доктор признает, что у респираторов более высокая степень защиты, чем у обычной маски.

Но если респиратор наденет носитель вируса, то через клапан он свободно выдыхает воздух с аэрозолем из вирусных частиц в окружающую среду.

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