19 января началась весенняя сессия Государственной думы. Напомню, что по итогам 2020 года на рассмотрении парламента осталось 1226 законодательных инициатив. 266 из них были приняты только в первом чтении, два законопроекта - во втором чтении, остальные - еще не обсуждались на пленарных заседаниях. В весеннюю сессию нам предстоит продолжить работу над всеми этими документами.

Особо отмечу, что в приоритетном порядке мы планируем принять пять законов во исполнение Послания президента Федеральному Собранию 2020 года. Также будут вынесены на голосование четыре законопроекта, которые направлены на реализацию новых конституционных норм, принятых в прошлом году.

Кроме того, мы рассчитываем на оперативное рассмотрение законопроекта, регулирующего деятельность аптечных сетей. Этот документ был подготовлен депутатами фракции "Единая Россия" с целью повышения доступности лекарств для граждан. В частности, он освобождает производителей лекарственных препаратов от расходов на маркетинговые акции и на обучение персонала аптек и тем самым способствует уменьшению издержек на выпуск лекарств и снижению цен на них. Помимо этого, он обязывает аптечные организации предлагать потребителю более дешевые препараты в первую очередь. Также данный законопроект вводит новое понятие - "передвижной аптечный пункт", это позволит сделать лекарства более доступными для жителей отдаленных территорий.

Мы надеемся, что в ближайшее время Госдума примет законопроект о защите минимального дохода должников от списания. Это позволит сохранить средства граждан, бравших кредиты и потом оказавшихся в трудной жизненной ситуации, хотя бы на уровне прожиточного минимума. Сегодня, к сожалению, допускается списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности и удержание до 50% заработной платы, несмотря на то, что пенсия и зарплата могут быть на уровне МРОТ. А индивидуальные предприниматели и самозанятые могут оставаться вообще без каких бы то ни было средств к существованию. Для того чтобы этого не происходило, должнику нужно будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет в одном банке, на котором будет сохранена полагающаяся по закону сумма.

Добавлю, что сейчас группа депутатов и сенаторов от "Единой России" готовит поправки в закон о занятости. Действующая версия данного закона существенно устарела, поскольку он был принят около 30 лет назад - в 1991 году. С тех пор в этот документ было внесено 55 поправок, но в целом структура осталась прежней, поэтому он не в полной мере отвечает требованиям современности. Мы планируем предусмотреть изменения, необходимые для расширения практики оказания госуслуг в "цифровом" формате, создать дополнительные условия для занятости молодых специалистов, впервые ищущих работу, и инвалидов. Также речь пойдет об устранении излишнего бюрократизма в работе службы занятости и о централизации полномочий на федеральном уровне для более эффективного развития внутренней трудовой миграции.

Еще один важный вопрос, к обсуждению которого мы намерены вернуться в весеннюю сессию, - возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам. По поручению президента правительство должно представить предложения по данному вопросу до 1 февраля.

Наконец, приоритетом для нас будет реализация поручений президента, которые он озвучит в феврале в новом Послании Федеральному Собранию. Надеюсь, что большую часть задач, поставленных главой государства, нам удастся выполнить уже в весеннюю сессию.