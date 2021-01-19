Когда стартовал уникальный онлайн-урок "С немецким через всю Россию!", в Москве было 10 утра, а на Дальнем Востоке уже смеркалось.

Спустя час урок перешел в следующий часовой пояс на территории России, прошагав в итоге по девяти поясам - от Хабаровска до Калининграда. Прямую трансляцию урока, который вели преподаватели Гёте-Института, а также центров немецкого языка и других партнерских организаций в России, только за один день посетили более десяти тысяч человек из многих регионов. Ведь на занятии рассказывали не только об особенностях немецкой грамматики, но и увлекательные истории о жизни современной Германии.

Участники урока-марафона сразу же поделились своими впечатлениями в чате как на русском, так и на немецком языках: "Во Владике 2 ночи, а хочется еще смотреть и смотреть! Огромное спасибо всем организаторам!", "Это было прекрасно, захватывающе. Спасибо всем преподавателям! Прекраснейший ведущий", "Идея супер! Немецкий язык объединяет всю Россию".

С успехом прошедший онлайн-урок "С немецким через всю Россию!" отражает основные идеи нынешнего Года Германии: обращение к молодому поколению, стремление представить образ современной Германии, рассказать о достижениях этой страны в образовании, науке и культуре максимально широкой российской аудитории. Пробуждение интереса к немецкому языку, рассказ о новых горизонтах, которые он открывает как с точки зрения развития личности, так и профессионального роста, является важным аспектом деятельности Гёте-Института и его многочисленных партнеров по распространению немецкого языка в России. Неудивительно, что укрепление позиций немецкого как иностранного в программах школьного, а также профессионального и высшего образования обозначено в качестве важной цели Года Германии.

И общее число тех, кто изучает немецкий язык, неуклонно растет в последние годы: в 2020 году оно составило рекордные 2,658 миллиона человек. Из них более 2,2 миллиона - школьники. Большой вклад в эту позитивную динамику обеспечила реализация образовательной инициативы "Немецкий - первый второй иностранный", разработанной Гёте-Институтом и направленной на закрепление немецкого в качестве обязательного второго иностранного языка в программах школ. Как показывает статистика, главным образом благодаря этой программе семь российских регионов продемонстрировали значительный прирост количества школьников, изучающих немецкий.

Распространение немецкого неразрывно связано с внедрением передовых методик и форм преподавания

Инициатива получила продолжение в виде дальнейшего сотрудничества с созданными в рамках программы ресурсными центрами в 46 российских регионах и совместной реализации образовательных проектов, направленных на поддержку изучения и преподавания немецкого языка. Растущий интерес школьников к изучению немецкого подтверждают в социальных сетях и частных беседах сами учителя и директора школ. При этом мотивация у детей и подростков весьма разнообразная. В частности, желание получить высшее образование в Германии.

Дальнейшее распространение немецкого языка как через сеть языковых курсов Гёте-Института (кстати, самой широкой в мире) и центров немецкого языка в регионах, так и в системе образования является важным фактором дальнейшего развития межкультурного диалога. "Изучение немецкого языка не ограничивается одной лишь грамматикой, словарным запасом и чтением классиков. Это еще и погружение в другую культуру, знакомство с другим жизненным миром и его ценностями, а также готовность к общению", - говорит руководитель языкового отдела Гёте-Института в Москве Ульрике Вюрц.

Успешное распространение немецкого неразрывно связано с внедрением передовых методик и форм преподавания. Этой цели была посвящена, например, Всероссийская образовательная онлайн-конференция "Учим немецкому - открываем мир", которая прошла в октябре прошлого года в рамках Года Германии. Ее совместно организовали Гёте-Институт и Межрегиональная ассоциация учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН). Трехдневная онлайн-конференция дала возможность 1300 делегатам из более чем 60 российских регионов принять участие в десятках различных мероприятий. Выступления российских и немецких докладчиков, а также тематические дискуссии вызвали многочисленные (более 11 тысяч!) отклики со стороны учителей и преподавателей. Все эти материалы, включая обмен мнениями после окончания самой конференции, остались доступны для всех желающих на специальной онлайн-платформе. В завершение конференции были названы имена 27 учителей и преподавателей из различных регионов - победителей конкурса в различных номинациях.

Еще одна онлайн-конференция в рамках Года Германии - "Образование для будущего: школа" - была организована Гёте-Институтом специально для представителей органов управления образованием, директоров школ и руководителей учреждений среднего профессионального образования. Доклады известных немецких и российских экспертов были посвящены тому, какими навыками и компетенциями необходимо овладеть, чтобы руководство школ могло адекватно реагировать на те вызовы, с которыми оно может столкнуться уже в ближайшем будущем. Среди прочего это цифровая трансформация процесса обучения, современные модели управления школой, развитие навыков партиципации и интерактивной компетенции у школьников.

2 658 000 человек в России изучают немецкий язык. Из них более 2 200 000 - школьники

Таким образом, повышение квалификации в среде тех, кто отвечает за преподавание немецкого, приобретает более широкое смысловое значение и выходит за пределы совершенствования методики языковой подготовки учителей и преподавателей. Руководство школ, таким образом, становится новой целевой группой для Гёте-Института, который выступает в этом случае ретранслятором передовых практик и нового опыта в системе школьного образования Германии, особенно в том, что касается различных социальных аспектов образования. В частности, в процессе строительства школы будущего необходимо создавать условия для активного участия самих школьников в школьной жизни: будь то формирование оптимальной школьной среды или организация занятий. Так, например, одним из компонентов упомянутого выше проекта "Образование для будущего: школа" стала симуляционная игра, разработанная Гёте-Институтом для российских школ. Она призвана способствовать формированию у школьников отношения к школе не только как к месту обучения, но и как к жизненному пространству, в котором востребованы, в частности, личная активность и навыки социального взаимодействия. Такова практическая цель урока немецкого языка, который подразумевает участие самих учеников в планировании и организации процесса обучения.

В последние годы мы становимся свидетелями того, как молодое поколение активно отстаивает свое право влиять на то, каким может и должен быть завтрашний день на нашей планете. Одним из символов этого глобального явления стала Грета Тунберг, чей пример вдохновляет юношей и девушек в разных странах проявлять свою гражданскую активность. В рамках Года Германии запланирована молодежная конференция под названием "Будущее - это мы". Она представляет собой множество дискуссионных площадок в различных российских регионах, на которых состоится обмен мнениями - как онлайн, так и вживую - между молодыми людьми из России и Германии. Ее содержательная программа охватит широкий спектр тем, которые в равной степени волнуют молодежь в обеих странах: цифровизация, устойчивое развитие, социальные права, экология и другие. Эта конференция даст возможность не только услышать друг друга, но и вместе начать поиск ответов на жизненно важные вопросы современности. В этой связи, несомненно, будет подтверждена ценность межкультурного диалога как неотъемлемой формы трансграничного взаимодействия ради целей, которые нас объединяют.

Народы Германии и России объединяет не только стремление к плодотворному сотрудничеству во имя будущего. Нас сближает также многое из общего культурного наследия. Заглянуть туда и увидеть на карте своего города или области следы культуры другой страны поможет новое приложение, которое так и называется - "По следам немецкой культуры". Это интерактивный путеводитель на русском и немецком языках, запуск которого был приурочен к проведению Года Германии. На нем уже отмечены все немецко-русские пересечения на примерах Москвы, Омска и Самары. На очереди - Пермь, Томск и Тюмень. "По следам немецкой культуры" - результат совместной работы Гёте-Института и Международного союза немецкой культуры. Среди авторов этого цифрового путеводителя российские историки, краеведы и любители-исследователи истории немцев и немецкой культуры в России. Это еще один проект, успехом которого мы обязаны тесным и плодотворным связям с нашими российскими партнерами.