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19.01.2021 19:01
Рубрика: Происшествия

Автобус не везет

Остановка на трассе спровоцировала тяжкие аварии
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Сразу несколько тяжелых аварий с автобусами произошло в России. При этом у двух из этих ДТП есть один общий фактор: автобусы врезались в стоящий на дороге грузовик. Кто виноват в этих ДТП?
От "Газели", врезавшейся в стоящий грузовик, мало что осталось. Удивительно, как люди выжили. Фото: Москва-24 От "Газели", врезавшейся в стоящий грузовик, мало что осталось. Удивительно, как люди выжили. Фото: Москва-24
От "Газели", врезавшейся в стоящий грузовик, мало что осталось. Удивительно, как люди выжили. Фото: Москва-24

Первая авария произошла между 4 и 5 утра 19 января в Подмосковье на 72 км трассы М-7 в Павловском Посаде. Микроавтобус "Газель" на всем ходу врезался в стоящий на дороге грузовик. В результате три человека погибли, пятеро получили ранения. Все они - пассажиры микроавтобуса.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц. Дело тут же было взято на контроль прокуратурой Московской области.

Второе ДТП произошло также ранним утром 19 января в Калужской области. Школьный автобус, перевозивший 15 детей, на 220-м километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе также врезался в стоящую на дороге фуру. В результате, к счастью, никто не погиб, но две женщины и один ребенок 14 лет были госпитализированы. Автобус следовал в школу по маршруту Щебзавод - поселок Молодежный.

Примечательно, что в обоих случаях предполагается, что виноваты именно водители автобусов. И действительно, врезаться в стоящий автомобиль - значит не заметить его, значит быть невнимательным на дороге. Что скажешь, конечно, вина тут есть.

Однако у нас это довольно частая картина: ночь, освещения нет, а на обочине, а то и прямо на дороге стоит фура. То ли у нее что-то сломалось, то ли водитель остановился переночевать. При этом заметить ее, тем более зимой, практически невозможно. Как правило, вся задняя часть заметена снегом, а огни, даже если и включены, забрызганы грязью. Хотя зачастую стоят такие привидения и без огней вовсе.

И в первом, и во втором случае ДТП произошло в темное время суток. Так что резонно было бы задать вопрос и водителям грузовиков о причине их остановки без опознавательных знаков на дороге. К сожалению, практика разбора таких аварий довольно стабильна: виноват тот, кто врезался в стоящий автомобиль. А тот, кто создал аварийную ситуацию, как правило, избегает ответственности.

Напомним, не столь давно активисты предлагали запретить остановку на скоростных дорогах даже для оформления аварий. Буквально после этого происходит страшная авария, когда в колонну автобусов, перевозивших срочников, остановившихся на дороге, врезался грузовик. Как видно из вчерашних аварий, остановки вне специально отведенных мест опасны не только на скоростных дорогах.

Как видно из аварий, остановки вне специально отведенных для этого мест опасны не только на скоростных дорогах

Так же надо напомнить, что несмотря на то, что автобусные перевозки считаются одними из самых опасных, в последнее время количество аварий с этим транспортом и число в них погибших регулярно снижается. Так, за 11 месяцев прошлого года количество аварий по вине водителей автобусов снизилось на 35 процентов и составило 3248 ДТП. Число погибших в них людей снизилось на 33,5 процента и составило 137 человек. Увы, год начался пополнением статистики.

Школьные автобусы вообще считаются самыми безопасными. Аварии с ними происходят, но редко. А погибших в них, по меньшей мере, последние два года не зафиксировано. И хотя считается, что детские перевозки сейчас сильно зарегулированы, но детская безопасность того стоит.

Происшествия ЧП ДТП

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