Новости

Собянин установил прожиточный минимум в Москве 22:04
Ростех открыл на Дальнем Востоке сервисный центр для SSJ-100 21:50
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили 30 телефонных линий 21:47
Слуцкий назвал бытовым хамством отключение связи в консульстве РФ в США 21:12
РПЦ: Поражения в правах не привившихся от COVID-19 допустить нельзя 21:05
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих 21:04
Услуги суррогатных матерей для иностранцев предложили запретить 20:43
"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Райковичем 20:20
В Вашингтоне развернули подразделения радиационной, хим- и биозащиты 20:05
В Крыму прекратят забор воды из Симферопольского водохранилища 19:56
Вышел трейлер мрачной адаптации мультсериала "Клуб Винкс" от Netflix 19:48
"Союзмультфильм": На роль Котенка в "Ну, погоди!" рассматривали и взрослых 19:32
Иран вводит санкции против Трампа, Помпео и Болтона 19:27
Страховая компания подтвердила свой выход из проекта "Северный поток 2" 19:26
Песков ответил на вопрос о новых санкциях США по "Северному потоку-2" 19:22
МВД предлагает вручать Конституцию при получении первого паспорта 18:47
Лавров отметил ухудшение безопасности на границе с Норвегией 18:25
Суд арестовал подозреваемого в расхищении "самолета Судного дня" 18:23
Дипмиссии РФ в Нью-Йорке отключили телефоны 18:20
Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении воздуха в Орске 18:15
Захарова: Намерение Литвы внести Киркорова в черный список - глупость 18:03
Прокуратура КЧР назвала возможную причину схода лавины в Домбае 17:52
Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры 17:48
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2" 17:47
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 21:42
Рубрика: Экономика

ЖЭК-потрошитель

Москвичей осаждают мошенники в форме сотрудников коммунальных служб. Как их распознать?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 10(8361)
Едва закончились новогодние каникулы, как Москву потрясла новость - пожилая москвичка погибла после встречи с лжегазовщиками. Они заявились к ней в квартиру на улице Люблинской под предлогом установки счетчиков. Пока один отвлекал внимание, второй начал рыться в комнате в поисках денег. Когда 81-летняя пенсионерка пригрозила полицией, ее так избили, что в больнице она скончалась. Как понять, что перед вами не сотрудники ЖКХ, а мошенники или бандиты? И какие еще опасности могут таить такие встречи?
Не стоит пускать в дом всякого, кто представляется коммунальщиком. Фото: Сергей Куксин/РГ Не стоит пускать в дом всякого, кто представляется коммунальщиком. Фото: Сергей Куксин/РГ
Не стоит пускать в дом всякого, кто представляется коммунальщиком. Фото: Сергей Куксин/РГ

Счетчик по акции

Фото: Росаккредитация
Глава Росаккредитации рассказал, как избежать мошенников при поверке

Фальшивые газовщики или водопроводчики, как правило, не идут на такой разбой. Они куда чаще не грабят, а вынуждают своих жертв добровольно расстаться с деньгами. Как? Способов много. Например, стук в дверь. Вы открываете и слышите: "Мосгаз", по новому закону всем необходимо установить газоанализаторы". То есть приборы, которые в случае утечки газа поднимут тревогу. Вещь полезная, но ставится по желанию владельца квартиры. Стоимость и эффективность ее зависят от модели и соблюдения правил монтажа. Пенсионеры, одинокие домохозяйки, просто доверчивые люди нередко пугаются штрафов, которыми грозят им, и соглашаются установить копеечные анализаторы за несколько тысяч рублей. Легко подписывают и договор на этот счет, а потом не могут объяснить, зачем они это сделали.

Накануне новогодних каникул к москвичам вынужден был даже обратиться заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков с просьбой быть внимательнее во время праздников, знать, что никаких обходов и проверок в это время городские службы не устраивают. У мошенников же каникул нет. "При этом они часто пытаются сбыть дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - предостерег вице-мэр.

Впрочем, как показывают новости, и в обычные дни жулики время зря не теряют. Можно ли отличить их от реальных сотрудников "Мосгаза"? Легко. Прямо на главной странице сайта этой организации можно увидеть инструкцию как вести себя в таких ситуациях: "Прежде чем впустить специалиста в дом, стоит обратить внимание на его форму, которая должна быть темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. При себе сотрудник должен иметь удостоверение АО "Мосгаз" и все средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора".

Опубликован на сайте "Мосгаза" и график планового техобслуживания газового оборудования на 2021 год. Если в него вбить свой адрес, то можно точно узнать, когда к вам придут газовщики. По некоторым адресам их визит запланирован только на декабрь.

Если вам предлагают заменить или поверить водопроводный или электрический счетчик, то тоже не спешите принимать предложение. С 1 июля прошлого года больше не нужно за свой счет покупать электросчетчики, платить за их установку или делать поверку приборов. Эту обязанность в многоквартирных домах передали электросетевым компаниям. Водяных счетчиков это не касается, но их межповерочный интервал составляет 4-6 лет, а менять исправные приборы нет необходимости. В любом случае для решения всех таких вопросов лучше связаться с управляющей компанией.

Горожанам на электронную почту стали приходить поддельные платежки за коммуналку

В "Мосводоканале" на днях рассказали еще об одном виде мошенничества - от имени компании москвичам предлагают установить бытовые фильтры очистки воды. Причем ретивые коммерсанты даже берут воду на анализ и проводят с ней химические опыты, которые якобы демонстрируют ее низкое качество. "За таким представлением следует предложение приобрести или установить бытовой фильтр. Помните, что сотрудники "Мосводоканала" не занимаются продажей и установкой фильтров. Наша вода гарантированно высокого качества и не нуждается в дополнительной фильтрации. Если вы сомневаетесь в том, что к вам пришел представитель "Мосводоканала", позвоните на нашу круглосуточную "горячую линию": 8 (499) 763-34-34", - просят в организации.

Заплати по счету

Впрочем, не всегда коммунальные мошенники нагло ломятся в дверь. Нередко они раскладывают листовки с требованием немедленной замены счетчиков в почтовые ящики или даже заводят сайты, дублирующие порталы коммунальных компаний. А в декабре столичные власти рассказали о еще одном, новом виде мошенничества - горожанам на электронную почту стали приходить поддельные платежки за коммуналку. При попытке оплатить их мошенники получают доступ к банковской карте и могут снять с нее куда больше, чем средний чек при оплате за ЖКУ.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд

Защититься от таких нападок поможет обычная внимательность. Во-первых, платежки на электронную почту приходят только тем, кто подписан на эту услугу. Поэтому если раньше вы забирали квитанцию в обычном почтовом ящике, а тут вам вдруг сообщают о долгах онлайн, то не спешите раскошеливаться. "При наличии сомнений и для уточнения реквизитов для оплаты лучше обратиться за разъяснениями в управляющие компании и на официальные сайты поставщиков коммунальных услуг, - советует читателям "РГ" адвокат Александр Иноядов. - Не стоит забывать про обычную осмотрительность при приобретении навязываемых товаров или услуг. Особенно, если такие предложения поступают к жителям адресно".

В мэрии разъяснили, как отличить поддельную квитанцию от настоящей. Во-первых, в подлинном едином платежном документе всегда указаны Ф.И.О и адрес, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленных ресурсов и прочая подробная информация. Мошенникам ее взять просто неоткуда. Во-вторых, при наличии задолженности внешняя сторона бумажной платежки всегда окрашена в розовый цвет и имеет заголовок "Долговой документ".

Прямая речь

Вячеслав Егоров, юрист:

В связи с участившимися случаями мошенничества в сфере ЖКХ, когда к жителям приходят "липовые" электрики и другие "специалисты", хочу напомнить, что всегда нужно спрашивать у этих посетителей их Ф.И.О, удостоверения, можно и нужно позвонить в соответствующую организацию и уточнить, действительно ли там работает пришедший сотрудник? Действительно ли они продают оборудование по названной цене?

А если "гости" дают какой-либо документ для подписи, необходимо обязательно внимательно прочитать его, желательно несколько раз. Ни в коем случае не нужно подписывать что-либо, не прочитав! И ни в коем случае не нужно покупать оборудование, не убедившись в том, что оно продается официально именно той организацией, которая обслуживает дом. В случае если незваный посетитель отказывается предъявить удостоверение или назвать свои данные, сразу нужно вызывать полицию. Только так можно обезопасить себя от мошенничества.

Экономика ЖКХ

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
В Кремле заявили о грубом давлении США на проект "Северный поток-2"
Лавров отметил ухудшение безопасности на границе с Норвегией
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей