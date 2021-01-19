Едва закончились новогодние каникулы, как Москву потрясла новость - пожилая москвичка погибла после встречи с лжегазовщиками. Они заявились к ней в квартиру на улице Люблинской под предлогом установки счетчиков. Пока один отвлекал внимание, второй начал рыться в комнате в поисках денег. Когда 81-летняя пенсионерка пригрозила полицией, ее так избили, что в больнице она скончалась. Как понять, что перед вами не сотрудники ЖКХ, а мошенники или бандиты? И какие еще опасности могут таить такие встречи?

Счетчик по акции

Фальшивые газовщики или водопроводчики, как правило, не идут на такой разбой. Они куда чаще не грабят, а вынуждают своих жертв добровольно расстаться с деньгами. Как? Способов много. Например, стук в дверь. Вы открываете и слышите: "Мосгаз", по новому закону всем необходимо установить газоанализаторы". То есть приборы, которые в случае утечки газа поднимут тревогу. Вещь полезная, но ставится по желанию владельца квартиры. Стоимость и эффективность ее зависят от модели и соблюдения правил монтажа. Пенсионеры, одинокие домохозяйки, просто доверчивые люди нередко пугаются штрафов, которыми грозят им, и соглашаются установить копеечные анализаторы за несколько тысяч рублей. Легко подписывают и договор на этот счет, а потом не могут объяснить, зачем они это сделали.

Накануне новогодних каникул к москвичам вынужден был даже обратиться заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков с просьбой быть внимательнее во время праздников, знать, что никаких обходов и проверок в это время городские службы не устраивают. У мошенников же каникул нет. "При этом они часто пытаются сбыть дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - предостерег вице-мэр.

Впрочем, как показывают новости, и в обычные дни жулики время зря не теряют. Можно ли отличить их от реальных сотрудников "Мосгаза"? Легко. Прямо на главной странице сайта этой организации можно увидеть инструкцию как вести себя в таких ситуациях: "Прежде чем впустить специалиста в дом, стоит обратить внимание на его форму, которая должна быть темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. При себе сотрудник должен иметь удостоверение АО "Мосгаз" и все средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора".

Опубликован на сайте "Мосгаза" и график планового техобслуживания газового оборудования на 2021 год. Если в него вбить свой адрес, то можно точно узнать, когда к вам придут газовщики. По некоторым адресам их визит запланирован только на декабрь.

Если вам предлагают заменить или поверить водопроводный или электрический счетчик, то тоже не спешите принимать предложение. С 1 июля прошлого года больше не нужно за свой счет покупать электросчетчики, платить за их установку или делать поверку приборов. Эту обязанность в многоквартирных домах передали электросетевым компаниям. Водяных счетчиков это не касается, но их межповерочный интервал составляет 4-6 лет, а менять исправные приборы нет необходимости. В любом случае для решения всех таких вопросов лучше связаться с управляющей компанией.

Горожанам на электронную почту стали приходить поддельные платежки за коммуналку

В "Мосводоканале" на днях рассказали еще об одном виде мошенничества - от имени компании москвичам предлагают установить бытовые фильтры очистки воды. Причем ретивые коммерсанты даже берут воду на анализ и проводят с ней химические опыты, которые якобы демонстрируют ее низкое качество. "За таким представлением следует предложение приобрести или установить бытовой фильтр. Помните, что сотрудники "Мосводоканала" не занимаются продажей и установкой фильтров. Наша вода гарантированно высокого качества и не нуждается в дополнительной фильтрации. Если вы сомневаетесь в том, что к вам пришел представитель "Мосводоканала", позвоните на нашу круглосуточную "горячую линию": 8 (499) 763-34-34", - просят в организации.

Заплати по счету

Впрочем, не всегда коммунальные мошенники нагло ломятся в дверь. Нередко они раскладывают листовки с требованием немедленной замены счетчиков в почтовые ящики или даже заводят сайты, дублирующие порталы коммунальных компаний. А в декабре столичные власти рассказали о еще одном, новом виде мошенничества - горожанам на электронную почту стали приходить поддельные платежки за коммуналку. При попытке оплатить их мошенники получают доступ к банковской карте и могут снять с нее куда больше, чем средний чек при оплате за ЖКУ.

Защититься от таких нападок поможет обычная внимательность. Во-первых, платежки на электронную почту приходят только тем, кто подписан на эту услугу. Поэтому если раньше вы забирали квитанцию в обычном почтовом ящике, а тут вам вдруг сообщают о долгах онлайн, то не спешите раскошеливаться. "При наличии сомнений и для уточнения реквизитов для оплаты лучше обратиться за разъяснениями в управляющие компании и на официальные сайты поставщиков коммунальных услуг, - советует читателям "РГ" адвокат Александр Иноядов. - Не стоит забывать про обычную осмотрительность при приобретении навязываемых товаров или услуг. Особенно, если такие предложения поступают к жителям адресно".

В мэрии разъяснили, как отличить поддельную квитанцию от настоящей. Во-первых, в подлинном едином платежном документе всегда указаны Ф.И.О и адрес, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленных ресурсов и прочая подробная информация. Мошенникам ее взять просто неоткуда. Во-вторых, при наличии задолженности внешняя сторона бумажной платежки всегда окрашена в розовый цвет и имеет заголовок "Долговой документ".

Прямая речь

Вячеслав Егоров, юрист:

В связи с участившимися случаями мошенничества в сфере ЖКХ, когда к жителям приходят "липовые" электрики и другие "специалисты", хочу напомнить, что всегда нужно спрашивать у этих посетителей их Ф.И.О, удостоверения, можно и нужно позвонить в соответствующую организацию и уточнить, действительно ли там работает пришедший сотрудник? Действительно ли они продают оборудование по названной цене?

А если "гости" дают какой-либо документ для подписи, необходимо обязательно внимательно прочитать его, желательно несколько раз. Ни в коем случае не нужно подписывать что-либо, не прочитав! И ни в коем случае не нужно покупать оборудование, не убедившись в том, что оно продается официально именно той организацией, которая обслуживает дом. В случае если незваный посетитель отказывается предъявить удостоверение или назвать свои данные, сразу нужно вызывать полицию. Только так можно обезопасить себя от мошенничества.