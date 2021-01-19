Предприниматель из Астрахани Александр Савкин столкнулся с проблемой, которой, признаться, не ожидал. И предложил создать федеральную онлайн-площадку, где компании могли бы находить для сбыта своей продукции крупных покупателей. Эту идею мы обсудили с Сергеем Катыриным.

Казалось бы, такой ходовой товар - маски. А предприниматель из Астрахани не может их продать. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Александр не может обеспечить оптовый сбыт для товаров своего предприятия. Что за товары? Маски и защитные экраны для лица. Александр начал выпускать их в пандемию. "Я могу запустить серийное производство в любой момент, - поделился он с "РГ". - Но не буду. Их некуда девать".

Сергей Николаевич, с розницей у Александра Савкина не было вопросов. А крупных покупателей, готовых приобретать 50, 100 тысяч упаковок, он сам найти не может. Как вам его идея об онлайн-площадке?

Сергей Катырин: Сбыт сегодня - самая главная проблема всего бизнеса. Но мне кажется, что онлайн-площадок уже видимо-невидимо. Это первое.

Второе. Сейчас создано достаточно много маркет-плейсов и других инструментов, которые позволяют находить покупателей. Надо их внимательно изучить. И третье. На сайте ТПП тоже есть такой ресурс. Не уверен, что нужна дополнительная онлайн-площадка.

Но сбыта-то у нашего предпринимателя так и нет!

Сергей Катырин: Я ему советую поработать с Астраханской ТПП. Это один из вариантов. Многие региональные палаты научились неплохо работать по продвижению.

У нас есть направление - "бизнес-миссия" (выставочная деятельность), которое мы сейчас ведем онлайн. Миссии проходят и с зарубежными партнерами. В первую очередь их коллеги в регионах организовывают. Уральская палата с представителями США провела очень интересную бизнес-миссию.

Так что надо посмотреть, насколько та или иная продукция может быть интересна кому-то в российских регионах и за рубежом.

Значит, если предприниматель обратится в Астраханскую палату, ему, по крайней мере, попытаются помочь?

Сергей Катырин: Если не попытаются, мы будем их сильно критиковать. Обязанность палаты - приложить все усилия, чтобы помочь своим предпринимателям.

Хорошо, обратимся. И потом расскажем, что получилось.