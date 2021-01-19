Казахстан намерен начать прививки "Спутником V" раньше срока

Казахстан планирует начать вакцинацию российской вакциной против коронавируса "Спутник V" с 1 февраля, на месяц раньше, чем планировалось до того. Об этом 19 января заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

По его словам, 19 января "планируется подписание договора между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии из 20 тысяч доз вакцин "Спутник V", 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз … к 1 февраля планируется начать вакцинацию".

В первую очередь будут прививать медработников - порядка 100 тысяч человек. С марта должна стартовать вакцинация преподавателей школ и вузов, с апреля - лиц с хроническими заболеваниями, студентов, педагогов дошкольных учреждений. Предполагается, что в первом полугодии вакцину получат 2 миллиона человек, во втором - еще 3-4 миллиона (население страны составляет примерно 18,8 миллиона человек).

Опытная партия "Спутник V" (6 тысяч доз) также ранее была произведена в республике на Карагандинском фармацевтическом комплексе и отправлена в Россию для проверки качества.

Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане может произойти в конце марта, отметил Цой.

"При реалистичном и пессимистичном сценариях ежедневная регистрация может достичь до 6 тысяч и 9 тысяч случаев соответственно, а занятость коечного фонда составит до 45 тысяч коек, то есть не превысит 52 тысячи коек, которые доступны для больных коронавирусной инфекцией, но приведет к необходимости введения жестких карантинных мер во избежание перегрузки системы здравоохранения и обеспечения качественного медицинского обслуживания", - подчеркнул министр.

С ноября в Казахстане идет рост заболеваемости коронавирусом. "В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 4,5 раза, в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза. Тенденция к умеренному росту сохраняется и в январе, что является следствием несоблюдения населением всех мер профилактики в период длительных праздников", - сказал Цой.