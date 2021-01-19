Китай введет санкции против американских чиновников из-за Тайваня

Китай введет санкции в отношении американских чиновников, которые проявили "отвратительное" поведение в отношении Тайваня. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньинг в ответ на вопрос репортеров, что будет делать Пекин при активизации отношений США с тайваньскими представителями, сообщает телеканал CNBC.

В январе госсекретарь США Майк Помпео снял ограничения на контакты с Тайванем. Прежде взаимодействие между чиновниками с обеих сторон ограничивалось встречами в неофициальной обстановке. По оценкам экс-премьера Австралии Кевина Радда, этот шаг может упрочить фундамент американо-тайваньских отношений.

В октябре прошлого года Госдепартамент США одобрил возможные поставки вооружений Тайваню на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности направило материалы сделки на утверждение в Конгресс. Это вызвало неудовольствие китайской стороны.

Напомним, Тайвань управляется самостоятельно с 1949 года после отступления на эту территорию сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Пекин считает остров одной из провинций КНР и предостерегает иностранные государства от официальных контактов с тайваньцами.