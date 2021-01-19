Когда в стране не останется обманутых дольщиков? Куда обращаться, если с "замороженной" стройкой годами ничего не происходит? Доходит ли до уголовного преследования застройщиков, чьи дома оказались проблемными? На эти и другие вопросы "РГ" ответил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

В 2023 году будет достроено 95% домов, которые возводятся без счетов эскроу. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В январе закончился мораторий на включение домов в разряд "проблемных", введенный из-за пандемии. Насколько, по вашим оценкам, в начале года увеличится число проблемных домов?

Константин Тимофеев: Ожидается, что увеличится немного. По нашим прогнозам, появится около 200 "проблемных" домов в течение первого квартала, во втором и третьем кварталах меньше. Но для гражданина и один проблемный объект - это много, если это дом, где он купил квартиру.

Сколько вообще сейчас обманутых дольщиков?

Константин Тимофеев: Сейчас 2905 проблемных домов. Это ориентировочно 196 тысяч дольщиков. Но расчет примерный, потому что некоторые квартиры принадлежат юридическим лицам, есть дома, где продавали только юридическим лицам.

При этом, когда они видят, что фонд включается в работу, начинаются переуступки и появляются физические лица. Поэтому число дольщиков может быть больше. Точные цифры по каждому объекту мы видим только тогда, когда получаем реестр требований участников строительства от арбитражного управляющего.

С другой стороны, есть дольщики, которые купили по несколько квартир. В Брянске есть дом, где четыре человека купили 400 квартир, в Подмосковье четверо купили около 250 квартир - 70% квартир в доме. Это уже больше похоже на инвестиционную деятельность, поэтому фонд выплачивает возмещения из расчета не более 120 кв. м на одного покупателя.

В целом число обманутых дольщиков постепенно сокращается?

Константин Тимофеев: В 2020 году мы, наоборот, видели увеличение по данным учета, потому что в реестр проблемных объектов включались дома, которые имели признаки проблемных и до 2020 года. Но с 2021 года мы ожидаем снижение. По факту снижение количества граждан, чьи права нуждаются в восстановлении, происходит уже сейчас. Во-первых, фонд в прошлом году принял уже достаточно много решений, соответственно порядка 500 объектов в 2021 году должны быть исключены из реестра проблемных.

Мы могли бы рассмотреть 600-700 домов в 2021 году, но финансированием пока обеспечены около 250

Во-вторых, все больше домов строится с использованием счетов эскроу. Проблемы с ними, если они возникнут, будут решать банки: либо вернут покупателям деньги, либо будут достраивать дома.

Предположительно список проблемных объектов перестанет существенно пополняться новыми в 2023 году, когда будет достроено 95% объектов по старым правилам, без счетов эскроу. Кстати, у фонда в работе примерно половина из 2905 проблемных объектов, другой половиной регионы занимаются самостоятельно: либо ищут нового инвестора, либо восстанавливают права граждан за счет собственных средств.

Чего вам не хватает, чтобы вопрос с дольщиками решался быстрее?

Константин Тимофеев: Первый вопрос - это, конечно, финансирование. Оно должно быть на всю программу, на все дома. Мы в 2021 году могли бы рассмотреть 600-700 домов. Но финансированием пока обеспечены около 250 объектов.

Что нужно изменить в законодательстве, чтобы решить проблемы большего числа дольщиков?

Константин Тимофеев: Госдума оперативно реагирует на наши предложения по изменению законодательства. С января вступил в силу новый закон, и теперь фонд сможет строить дома на тех участках, которые переходят фонду, когда гражданам выплачивается возмещение. Это даст фонду возможность обеспечивать ввод дополнительных квадратных метров, в том числе в регионах, где непростая ситуация по вводу жилья.

Работа в этом направлении ведется постоянно, очередное обсуждение предложений фонда в профильном комитете Госдумы назначено на январь 2021 года.

Но есть и нерешаемые вопросы. Например, невозможно применить механизм восстановления прав дольщиков через наш фонд, если застройщик не получал разрешения на строительство жилья. Это самострой, незаконная стройка или апартаменты. Либо объект строился по одним нормам, а потом нормы изменились и стройку остановили - объект уже по сути незаконен, разрешения на строительство нет. Или было проектное решение на 10 этажей, а построили 20, и люди с 10-го по 20-й этажи оказались жертвами самостроя - тоже не можем их защитить. Они жертвы мошенников.

Мы не планируем брать такие объекты в работу, здесь, наверное, инициатива региона должна быть в первую очередь. А нам нужно решить проблемы по тем 1,5 тысячи домов, попадающих под уже действующие механизмы восстановления прав дольщиков.

Что нужно делать дольщикам, многие из которых заплатили за квартиры много лет назад, чтобы ускорить решение своих проблем? Куда и как они должны обращаться?

Константин Тимофеев: В первую очередь дольщики должны обратиться в контролирующие органы в своем регионе. Далее есть два механизма по восстановлению прав граждан. Первый - если у региона уже есть "дорожная карта" по решению проблем этого дома, он гражданину говорит, когда дом планируется достроить. Вторая - если субъект чувствует, что сил не хватает для решения этих проблем, он обращается в наш фонд. После обращения мы должны инициировать банкротство застройщика. И после банкротства в течение трех-шести месяцев арбитражный управляющий нам передает документы. Если застройщик не банкрот, тогда еще проходит время с подачи заявления, судом назначается рассмотрение дела. Фонд может начать работать только с тем объектом, где застройщик - банкрот.

Если конкурсный управляющий больше полугода не может сдать документы, что делать дольщику?

Константин Тимофеев: Можно нам написать, потому что мы с конкурсным управляющим тоже на связи, можем выяснить, в чем проблема. Но иногда проблема в самих гражданах. Конкурсный говорит: предоставьте мне документы, оригинал по оплате. У гражданина его нет. Либо он потерял документы, либо на самом деле и не платил. Тогда требуется дополнительное время, чтобы разобраться в этой ситуации.

Самое главное, чтобы арбитражный управляющий оперативно работал, передавал нам документы, реестры. Для этого мы запустили обучающие семинары для них, несколько десятков семинаров уже провели.

Доходит ли до уголовного преследования недобросовестных застройщиков? Удается с них взыскивать деньги?

Константин Тимофеев: Мы уже под сотню обращений написали в прокуратуру. Но пока, к сожалению, ущерб не был возмещен ни по одному делу. Очень сложно доказать умысел. Был ли это умысел или же тяжелая экономическая ситуация, экономический кризис. Мы со своей стороны работу наладили, ведем мониторинг, собираем информацию из регионов, как проходят взыскания. Уже активнее стали дела возбуждаться. Но очень много закрытых дел. Мы надеемся на их пересмотр и возмещение ущерба.