Конституцию РФ россиянам будут выдавать вместе с паспортами

"Предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории России одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ. За пределами территории России - при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина РФ. В этом случае издания Конституции будут вручать должностные лица дипломатического представительства или консульского учреждения России", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.
Отмечается, что нормативно-правовые акты полицейские подготовили во исполнение поручений президента страны Владимира Путина, которые он ранее дал по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию.
Рассмотреть вопрос о вручении экземпляра текста Основного Закона страны с принятыми летом 2020 года поправками тем, кто получает российский паспорт, Владимир Путин поручил правительству России в конце июля прошлого года. Ответственным за исполнение этого поручения президент назначил премьер-министра страны Михаила Мишустина.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию в России прошло в конце июня - начале июля прошлого года. Оно длилось семь дней. По данным Центральной избирательной комиссии России, изменения в Основной Закон страны поддержали 77,92 процента проголосовавших. 4 июля 2020 года после подписания президентом страны соответствующего указа все изменения, за которые проголосовали россияне, вступили в силу.