Конституцию РФ россиянам будут выдавать вместе с паспортами

Вступающие во взрослую жизнь российские подростки и иностранцы, решившие получить российское гражданство, вместе с паспортами граждан РФ станут получать и текст обновленной Конституции РФ. Такое предложение содержится в поправках, подготовленных МВД России. Изменения предлагается внести в постановление правительства РФ, утвердившее Положение о паспорте гражданина РФ, и в указ президента России о присяге.

"Предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории России одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ. За пределами территории России - при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина РФ. В этом случае издания Конституции будут вручать должностные лица дипломатического представительства или консульского учреждения России", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Отмечается, что нормативно-правовые акты полицейские подготовили во исполнение поручений президента страны Владимира Путина, которые он ранее дал по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Рассмотреть вопрос о вручении экземпляра текста Основного Закона страны с принятыми летом 2020 года поправками тем, кто получает российский паспорт, Владимир Путин поручил правительству России в конце июля прошлого года. Ответственным за исполнение этого поручения президент назначил премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию в России прошло в конце июня - начале июля прошлого года. Оно длилось семь дней. По данным Центральной избирательной комиссии России, изменения в Основной Закон страны поддержали 77,92 процента проголосовавших. 4 июля 2020 года после подписания президентом страны соответствующего указа все изменения, за которые проголосовали россияне, вступили в силу.