Указ губернатора Красноярского края от 19 января 2021 года № 7-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19.01.2021 № 4, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения: в преамбуле слова "от 24.12.2020 № 108," заменить словами "от 24.12.2020 № 108, от 19.01.2021 № 4,";

в пункте 1.8:

в абзаце первом:

слова "концертные организации" заменить словами "концертные организации, а также учреждения культуры и искусства (дворцы и дома культуры, клубы (за исключением ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов), дома народного творчества, центры культурного развития) (далее - учреждения культуры и искусства)";

в абзаце шестом:

слова "для концертных организаций" заменить словами "для концертных организаций, учреждений культуры и искусства";

в пункте 1.8.1:

в абзаце первом:

слова "концертные организации" заменить словами "концертные организации, учреждения культуры и искусства";

в абзаце втором:

слова "концертные залы," заменить словами "концертные залы, учреждения культуры и искусства,";

в пункте 1.8.2:

в абзаце первом:

слова "концертные организации," заменить словами "концертные организации, учреждения культуры и искусства,";

в абзаце втором:

слова "в концертном (зрительном) зале," заменить словами "в концертном (зрительном) зале, учреждении культуры и искусства,";

в абзаце четвертом:

слова "в концертный (зрительный) зал" заменить словами "в концертный (зрительный) зал, учреждение культуры и искусства";

слова "для концертных организаций" заменить словами "для концертных организаций, учреждений культуры и искусства";

в пункте 1.8.3:

в абзаце первом:

слова "концертные организации," заменить словами "концертные организации, учреждения культуры и искусства,";

в пункте 2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"деятельность объектов спорта с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 2.10-2.10.2 настоящего указа.";

в пункте 2.10:

в абзаце втором:

слова "спортивные сборные команды Красноярского края на объектах спорта," заменить словами "спортивные сборные команды Красноярского края, иных спортсменов, участвующих в официальных спортивных соревнованиях, проводимых на территории Красноярского края, а также других лиц, задействованных в соответствии с положениями (регламентами) официальных спортивных соревнований в организации, проведении и обеспечении безопасности официальных спортивных соревнований на территории Красноярского края, на объектах спорта,";

в абзаце третьем:

слова "иными специалистами в области физической культуры и спорта Российской Федерации" заменить словами "иными специалистами в области физической культуры и спорта Российской Федерации, иными лицами, задействованными в соответствии с положениями (регламентами) официальных спортивных соревнований в организации, проведении и обеспечении безопасности официальных спортивных соревнований на территории Красноярского края,";

в пункте 2.10.1:

в абзаце втором:

слова "без присутствия зрителей" заменить словами "(с присутствием зрителей в количестве не более 50 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей)";

в пункте 2.10.2:

в абзаце втором:

слова ", находящихся в федеральной собственности или частной собственности юридических или физических лиц" исключить;

в абзаце третьем:

слова "(независимо от форм собственности)" исключить;

слова ", без присутствия иных лиц, за исключением присутствия одного родителя, законного представителя или иного лица, сопровождающего ребенка" исключить;

абзацы четвертый - шестой дополнить словами "(с присутствием зрителей в количестве не более 50 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей)";

в абзаце седьмом:

слова "(независимо от форм собственности)" исключить;

абзац восьмой дополнить словами "(без присутствия зрителей)".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







