Российские клубы вышли из отпусков и потихоньку начинают готовиться к возобновлению сезона. Первые матчи весенней части состоятся в конце февраля.

У Тедеско еще есть шанс выиграть трофей в России: «Спартак» борется за победу в Кубке и чемпионате. Фото: РИА Новости

По традиции пристальное внимание экспертов и болельщиков приковано к ведущим командам. В частности, к "Спартаку". Главный вопрос - сумеют ли "красно-белые" побороться за титул с "Зенитом" и ЦСКА, и как футболисты будут играть, зная, что по окончании сезона главный тренер Доменико Тедеско уйдет из клуба. Напомним: он объявил о нежелании продлевать контракт со "Спартаком" в декабре после поражения от "Зенита".

Многим решение Тедеско объявить об уходе в такой момент показалось непонятным. В недавнем интервью "РГ" бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой заявил, что было бы логичнее, чтобы Доменико ушел сейчас.

- Вот что Тедеско хотел сказать своим заявлением, что он уходит в конце сезона? Зачем он остается? Представьте себе: весной "Спартак" возьмет и после паузы одержит четыре победы подряд. И что, клуб начнет уговаривать Тедеско остаться? Хотя в нашем футболе возможно все, - подчеркнул Мостовой.

Интересно, кто же все-таки заменит Тедеско грядущим летом. Кандидатов, если судить по информации СМИ, трое: бывшие наставники "Спартака" Валерий Карпин и Станислав Черчесов, а также экс-рулевой "Монако" португалец Леонарду Жардим.

И если Карпин с Черчесовым сейчас работают (в "Ростове" и сборной России соответственно), то Жардим остается без дела с декабря 2019 года, когда он во второй раз был уволен из стана монегасков.