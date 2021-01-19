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19.01.2021 14:02
Рубрика: Общество

В Египте найден культовый объект эпохи Птолемеев

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Археологическая миссия Высшего совета по делам древностей Египта, работающая на территории памятника Шиха в провинции Асуан, обнаружила остатки римского форта, включающего в себя руины церкви ранней коптской эпохи и остатки храма периода правления династии Птолемеев.

Фото: iStock
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Об открытии сообщается на сайте Министерства по делам древностей Египта. По словам доктора Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, миссия раскопала руины римского форта, внутри которого было сделано еще несколько поразительных находок.

Особое внимание исследователей привлекли остатки величественного храма эпохи Птолемеев. В частности, при раскопках этого культового объекта был найден частично сохранившийся барельеф из песчаника. Он изображал вход в храм и человека, одетого как римский император.

Последний стоит рядом с алтарем у входа в храм. Ученые не исключают, что на каменной панели действительно был изображен римский император, который, вероятно, приносил подношения богам.

Также археологи обнаружили четыре блока из песчаника с выгравированными на них пальмами, иератическим письмом, именами греческих правителей и картушами царей из греческой династии Птолемеев. Поясним, что картуш в древнеегипетских иероглифах - это продолговатый закругленный контур с горизонтальной линией внизу. Он указывает на то, что написанный в нем текст является царским именем.

Другие любопытные находки в Асуане относятся к ранней коптской эпохе. В частности, были найдены глиняная ваза и частично сохранившийся склеп, выложенный из красного кирпича. Но самой примечательной находкой стала церковь раннего коптского периода.

Фото: iStock
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Она интересна уже тем, что впервые остатки этой церкви, построенной на руинах более древнего форта, обнаружил немецкий археолог Герман Юнкер, работавший здесь в 1920-1922 годы. Получается, что только столетие спустя археологи сумели завершить начатую им работу. Кстати, помимо церкви они нашли остатки строения, в котором, предположительно, размещался монастырь.

Стены этих сооружений были возведены из сырцового кирпича. На северной стороне церкви было раскопано четыре комнаты, зал и лестница, которая вела наверх. Что касается южной стороны, то здесь были обнаружены печи для обжига глиняной посуды.

Миссия также выяснила, что коптская церковь была построена не просто на руинах римского форта, а с использованием сохранившихся на тот момент архитектурных элементов. Например, крепостная стена форта позднее стала восточной стеной самой церкви.

По словам Мохамеда Абдель-Бади, директора департамента древностей Верхнего Египта, раскопки помогли составить план форта и доказали, что церковь была построена на его вершине. Вероятно, форт имел правильную квадратную форму, а длина его стен, по оценкам ученых, могла достигать 210 метров.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Африка Египет

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