Ласицкене победила на турнире в Челябинске

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина в Челябинске.

Ласицкене стала лучшей с прыжком на 1,92 метра. Эту высоту она взяла с первой попытки, хотя на стартовой отметке в 1,85 м планка осталась на месте только с третьего раза. Второй результат показала Кристина Королева, которая обошла Дарью Слепову по попыткам (обе - 1,90 м).

Ласицкене открыла зимний сезон на "Рождественских стартах" в Екатеринбурге. Там она также преодолела высоту 1,92 метра. Мария также планирует выступить на московском турнире "Битва полов", который пройдет 24 января, и на чемпионате России в помещении, намеченном на 15-17 февраля.

Напомним, что личный рекорд Марии в зале - 2,05 м. Он был установлен на "Русской зиме"-2020.