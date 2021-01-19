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19.01.2021 23:42
Рубрика: Спорт

Набирает высоту

Ласицкене победила на турнире в Челябинске
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8360)
Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина в Челябинске.

Ласицкене стала лучшей с прыжком на 1,92 метра. Эту высоту она взяла с первой попытки, хотя на стартовой отметке в 1,85 м планка осталась на месте только с третьего раза. Второй результат показала Кристина Королева, которая обошла Дарью Слепову по попыткам (обе - 1,90 м).

Установлен первый мировой рекорд года в легкой атлетике

Ласицкене открыла зимний сезон на "Рождественских стартах" в Екатеринбурге. Там она также преодолела высоту 1,92 метра. Мария также планирует выступить на московском турнире "Битва полов", который пройдет 24 января, и на чемпионате России в помещении, намеченном на 15-17 февраля.

Напомним, что личный рекорд Марии в зале - 2,05 м. Он был установлен на "Русской зиме"-2020.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

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