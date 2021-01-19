Страшная легенда о конкистадорах Кортеса нашла подтверждение

В Мексике археологи впервые нашли археологические доказательства легенды о том, что конкистадоры по приказу Эрнана Кортеса жестоко отомстили коренным жителям за убийство испанских солдат. Расправа настигла жителей союзного ацтекам города, причем завоеватели не жалели ни детей, ни женщин.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Раскопки были проведены на территории города Зультепек-Текоак, в котором проживал народ акольуа - союзник так называемого Тройственного союза, могущественной империи ацтеков.

Из письменных источников известно, что в начале 1521 года знаменитый конкистадор Эрнан Кортес приказал своему подчиненному Гонсало де Сандовалю разрушить Зультепек. Это была месть за действия индейцев акольуа.

Ранее, в 1520 году, местные воины напали на испанский конвой, прибывший с Кубы. Они захватили большое количество пленников, в том числе 15 испанцев-мужчин, 50 женщин и 10 детей. Кроме того, были пленены 45 пехотинцев, среди которых были кубинцы африканского и коренного происхождения. Также были пленены около 350 индейцев из племен, которые были союзниками конкистадоров.

Судьба пленников, судя по легенде, оказалась страшной. Их содержали в неволе около полугода. Испанцы в основном были принесены в жертву богам, при этом, как доказали раскопки, горожане были каннибалами и не пощадили европейцев. Кстати, на языке ацтеков указанный город назывался Науатль, что означает "место, где они съели их".

По словам археолога Энрике Мартинеса Варгаса, раскопки позволили предположить, что жители Зультепека знали или догадывались о решении Кортеса им отомстить. На это указывают, например, примитивные оборонительные сооружения, которые горожане возводили в явной спешке. Кроме того, в неглубоких колодцах были найдены останки убитых испанцев. На костях были выгравированы ритуальные сюжеты.

Раскопки позволили установить, что ни одно из оборонительных сооружений не сработало так, как это было задумано. Отряд де Сандоваля без особых проблем вошел в город и первым делом прошел по центральной магистрали. Как следует из релиза INAH, некоторым воинам удалось бежать из города. Однако внутри остались женщины и дети.

Именно они и стали основными жертвами этой расправы. Об этом свидетельствуют многочисленные останки, обнаруженные при раскопках археологами. Останков мужчин-воинов практически нет. В то же время было найдено более десятка останков женщин и детей, которые были убиты.

В целом археологи раскопали центральную улицу города протяженностью около 120 метров. Именно там было найдено большинство жертв. Как отмечают археологи, судя по расположению тел, женщины пытались прикрыть детей собою, причем это были дети в возрасте 5-6 лет.

"Размещение захоронений позволяет предположить, что эти люди бежали, были убиты и похоронены в спешке, - говорится в заявлении института. - Женщины и дети, которые укрывались в зданиях, были изувечены. Храмы были сожжены, а статуи - обезглавлены".

Ученые подчеркивают, что жестокость проявлялась с обеих сторон во время испанского завоевания 1519-1521 годов. Установлено, например, что черепа убитых испанских мужчин и женщин в Зультепеке нанизывали на колья и выставляли на всеобщее обозрение.

Один испанский мужчина, согласно данным исследования, был сожжен, чтобы воспроизвести мифические судьбы богов ацтекской эпохи. Вероятно, индейцы воспроизвели миф, известный как "Эль Кинто Соль", или "Пятое Солнце".

Добавим, что захваченный индейцами конвой с Кубы направлялся в столицу ацтеков Теночтитлан с припасами и имуществом завоевателей. Изначально его сопровождал Кортес, но он был вынужден покинуть его и отправиться в Теночтитлан, где в тот момент вспыхнуло восстание. Позже, в 1521 году, Кортес окончательно завоевал столицу ацтеков.