В Москве проходит ХV Международный конгресс по репродуктивному здоровью. О форуме беседуем с его председателем академиком Лейлой Адамян.

Лейла Владимировна, международный конгресс, о котором говорим, традиционно собирает лучших специалистов мира в сфере репродуктивного здоровья. А "командуете" этим парадом репродуктивных звезд вы. Не выдам тайну, если скажу, что время проведения конгресса всегда совпадает с вашим очередным днем рождения. Так сказать, неплохой подарок вы когда-то себе придумали. Но по большому счету этот форум - дань признания российского здравоохранения в охране репродуктивного здоровья. В нынешнем году не надо встречать приезжих участников, заботиться об их размещении, культурной программе. Даже таким международным форумом правит ковид. Но онлайн не исключил остроты обсуждаемых проблем. И прежде всего, как мне показалось, копья ломаются вокруг влияния проклятого вируса на взаимоотношения полов, на рождение детей, на здоровье беременных, на зачатие… Сказывается и злоба дня: вакцинация и ее влияние на репродуктивное здоровье. Потому… Лейла Владимировна, лично вы - академик Адамян - сделали себе прививку? Сделали прививку вашей чудесной, но в солидном возрасте маме? Своим детям и внукам?

Лейла Адамян: Всех своих родственников, друзей и близких я провакцинировала. Остальные в очереди - еще не успели. Какой вакциной? Мы вакцинировались сразу, как только появился "Спутник", его и применили. Может, нам повезло, но никаких побочных эффектов не было.

А ваша старшая дочь Ася, которая в США, вакцинировалась?

Лейла Адамян: Да. Она же врач, акушер-гинеколог. Как может быть иначе? Накануне конгресса в системе онлайн я задала ведущим акушерам-гинекологам и репродуктологам мира (среди них и те, кто участвует в работе конгресса) только один вопрос: как они относятся к вакцинации и ее влиянии на репродуктивную функцию? Ответы не изобилуют разнообразием. Наоборот. Даже неожиданно для меня полное единодушие: абсолютно все за необходимость вакцинации и тем, кто уже ждет ребенка, и тем, кто пока только планирует зачатие. Возраст прививаемых, по мнению моих коллег, имеет значение, но только в плане очередности. В первую очередь нужно привиться пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

Какие именно заболевания? Ведь сейчас многие утверждают, что, скажем, онкологическим пациентам прививки противопоказаны. Что тот же диабет может служить противопоказанием. Да, вокруг ковида масса слухов, даже легенд, а еще больше всяких страшилок.

Лейла Адамян: Все это, к сожалению, есть. Просто мы никогда не были в такой - без преувеличения - безумной ситуации. Понимаю, мне могут сказать, что мало времени для каких-то окончательных выводов. И я на окончательные выводы не претендую. Но предварительные, поверьте, уже есть. И они свидетельствуют: те, кто страдает хроническими недугами, в том числе и онкологическими, обязательно должны пройти вакцинацию.

Нам почему-то дорого мнение со стороны - мнение иностранцев. Как будто нет пророка в своем отечестве.

Лейла Адамян: Я так не считаю. Я провела опрос не только иностранных коллег. Напомню, я же главный акушер-гинеколог России. И накануне конгресса, можно сказать, используя свое служебное положение, я тот же самый вопрос задала всем главным акушерам-гинекологам округов России. Честно говоря, волновалась, что мне ответят мои отечественные коллеги. Знаете, почему волновалась? Потому что и в нашей стране создаются целые сообщества противников вакцинации. Не буду комментировать. Приведу только один конкретный ответ. Его автор Надежда Башмакова, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского округа. Цитирую: "Сегодня другого способа противостояния этой сложной инфекции, которая безусловно поражает и людей репродуктивного возраста, нет. Только вакцинация. У нас просто нет выбора. Мутирует вирус. Надо прививаться сейчас. И быстрее формировать коллективный иммунитет".

Как вакцинация может влиять на репродуктивную функцию? Как ковид влияет на репродукцию, беременность?

Лейла Адамян: Вспомним историю. Вакцинация всегда была спасителем человечества. Борьба с разными страшными эпидемиями, такими, как полиомиелит, чума, туберкулез, инфекции, корь, коклюш, дифтерия и многое-многое другое. Вакцинация была и остается единственной великой надежной спасения жизни за последние 150 лет.

Коронавирус, пандемия… Унесено столько жизней! А сколько переболевших утратили качество жизни! Приобрели хронические заболевания, психические, нейроэндокринные расстройства, снижение иммунитета, заболевания сердечно-сосудистой системы, гемостазы, катастрофические тромбозы, нарушение функций практически всех органов и систем. Нередко даже выздоровев, некоторые до сих пор ощущают снижение иммунитета, памяти и различных нейроэндокринных расстройств. Я уже не говорю о той катастрофе, которую принесла инфекция во весь уклад нашей жизни. Сколько распалось семей! Нередки различные нарушения течения беременности, родов… Все это само по себе влияет не только на наши фертильность, здоровье, но и даже на последующую беременность. Да, практически мы были полностью изолированы. И думали, что соблюдение санэпидемиологических режимов спасет. К сожалению, изоляция не решила проблему. Вирус очень коварен. С каждым днем он приобретает более злые очертания, более тяжелые формы. Это большое несчастье, которое обрушилось на целый мир.

Этот вирус, как и многие вирусы, легко адаптируется и мутирует. Так чего же нам дальше ждать? Пока нет статистически доказанных данных о возможном воздействии непосредственно вакцин на репродуктивную систему как в эксперименте, так и у людей. Еще очень мало времени прошло. Но зато имеется множество данных, да и наш личный опыт, о том, как действует коронавирусная инфекция на организм. В реанимацию попадают и молодые, и старые, и те, кто не имел никакого представления о том, что у них когда-то может так закончиться жизнь. Органы репродуктивной системы - женские, мужские, они же не сами по себе, они часть нашего организма. И если наступает коронавирусная инфекция, необходимо принимать препараты, в том числе и такие, которые влияют на развитие плода. Потому надо сделать все возможное, чтобы не допустить инфекцию.

Вы спрашиваете, кого вакцинировать? С кого начать? Вакцинировать надо всех. В первую очередь, конечно, людей высокого риска, а также тех, кто хочет стать матерью или отцом. Вакцинировавшись, вы приобретаете свободу: свободу лечения, свободу проведения различных оперативных вмешательств, свободу переездов, свободу к общению. Ведь даже в семье люди порой боятся общаться с друг с другом. Вынуждено проводят длительные контрацепции, боясь наступления беременности. Вакцинация - это и путь к профилактике мужского и женского бесплодия, если в репродуктивном возрасте у них случится ковид и будет проведено необходимое лечение препаратами, которые приводят к развитию пороков… А от этого никто не застрахован. Выводы делайте сами.

А побочные эффекты вакцинации? Как они действуют на репродуктивные органы? Непосредственно на беременность?

Лейла Адамян: По поводу воздействия вакцин на беременность очень мало наблюдений. Не могу сказать, что я имею такие наблюдения. Но за рубежом уже ставится вопрос о вакцинации беременных. И самое интересное, что сами беременные требуют вакцинации. Они не хотят терять свою беременность, они не хотят терять жизнь и из-за возможного ковида. Тем более что уже есть доказательства - и о них говорят участники нашего форума - о вреде, который оказывает ковид на состояние репродуктивной системы.

Меня поразило одно сообщение, которое попалось в Сети, о том, что человек со злокачественным заболеванием крови, которому уже ничто не помогало, состояние которого считалось безнадежным, заразился ковидом. И вирус ковида избавил его от злокачественного заболевания. Может, правы специалисты, которые убеждены, что COVID-19 - странное заболевание. И данный случай - тоже проявление странности.

Лейла Адамян: Я бы не использовала слово "странное". Конкретно об этом случае не знаю. Но то, что ковид - явление не изведанное доселе, протекающее нетипично, нестандартно, не щадящее ни старых, ни молодых… Мы свидетели того, как множество наших друзей, легенд, которые жили активно много лет, в одночасье погибают именно от ковида. Страшно наблюдать, что и молодые тоже становятся его жертвами. Нужно остановить чуму ХХI века!

Представитель Всемирной организации здравоохранения упорно заявляет, что начавшийся год будет более тяжелым, чем 2020-й…

Лейла Адамян: С ВОЗ сложно спорить. И все-таки беру смелость сказать: столь категоричное утверждение о том, что будет хуже, под большим вопросом. Да, скорее всего, будет очередная волна вируса. Но к этому времени уже многие будут привиты. Многие уже переболели. Появится коллективный иммунитет. А значит, некая гарантия нашей всеобщей безопасности. Если угодно, я, врач с почти полувековым стажем, это кожей чувствую. Прошла паника первой реакции. Мы осознали серьезность ситуации и ответственность самих себя за свое будущее. Можно мне сделать признание? Мне надоел ковид, и я не хочу больше его бояться.

Одна из ведущих баз города по ковиду, акушерству и гинекологии - родильный дом московской больницы имени Филатова. Больница известна как надежное учреждение по лечению ковидных пациентов и тем, что здесь ни на минуту не прекращал работать акушерский стационар. По сути, единственный в нашей стране, да и в мире по своему масштабу оказания помощи ковидным пациентам.

Лейла Адамян: Вот тут я спорить с вами не буду. Приведу только одну цифру. Пандемия началась 11 марта 2020 года. И с того дня по сей день в роддоме 15-й больницы пролечено более двух тысяч беременных, инфицированных ковидом. На свет появились 765 детей. Все дети здоровы.

Здоровы сегодня. Вы ручаетесь за качество их жизни в дальнейшем? За здоровье их мам?

Лейла Адамян: Ручаться - не из нашего медицинского лексикона. А вот основания для положительной надежды у нас есть. Осложнения, конечно, были. Но дети, к счастью, здоровы, ковида у них нет. И все они - и мамы, и дети - под нашим наблюдением.

Надо привиться сейчас, чтобы быстрее сформировать коллективный иммунитет. Фото: Александр Корольков

"Нашим" - имеется в виду Национальный медицинский исследовательский центр акушерства и гинекологии имени Кулакова, где вы трудитесь заместителем директора? И этот центр держит под контролем акушерско-гинекологическую ситуацию в стране?

Лейла Адамян: Воспринимаю это не как вопрос, а утверждение, с которым абсолютно согласна. У нас создан Федеральный дистанционный консультативный центр. В него поступает информация со всей страны. И у нас есть возможность не только анализировать ситуацию, но и оказывать лечебную помощь. Если не возражаете, снова приведу цифры. С начала пандемии центр проконсультировал почти 10 тысяч беременных, больше половины которых с ковидом.

Вирус очень коварен. С каждым днем он приобретает более злые очертания. Это большое несчастье, которое обрушилось на весь мир

А правда, что министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, который по специальности акушер-гинеколог, постоянно вас опекает и контролирует?

Лейла Адамян: Правда. Более того, центр в ежедневном режиме отчитывается перед минздравом. И это говорит о том, что дети у нас в приоритете.