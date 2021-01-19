Лидер "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на две игры за удаление в финале Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3).

Такое решение накануне принял комитет по проведению соревнований. Напомним: уже в компенсированное к овертайму время Месси отмахнулся от футболиста "Атлетика" Асьера Вильялибре и впервые в карьере получил красную карточку в составе "сине-гранатовых".

- Не хотелось бы говорить о том эпизоде. Все команды нарушают правила, в том числе и "Барселона". Я поставил корпус, чтобы Месси не прошел дальше, а он разозлился и ударил меня по лицу. Считаю, это очевидная агрессия, - выразил свое мнение в беседе с журналистами после поединка Вильялибре.

Таким образом, Лионель пропустит гостевой матч 1/16 финала Кубка Испании против "Корнельи" (21 января) и встречу чемпионата страны с "Эльче" (24 января).