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19.01.2021 20:20
Рубрика: Спорт

"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Райковичем

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

31-летний защитник Слободан Райкович покидает московский "Локомотив". Футболист и клуб договорились о расторжении контракта, который действовал до лета 2021 года. Об этом во вторник сообщил официальный сайт "Локомотива".

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Серб перешел в "Локомотив" на правах свободного агента в августе прошлого года. За это время он провел девять матчей в составе московского клуба во всех турнирах.

Райкович стал известен в 2005 году, когда совсем юный защитник ОФК перешел в "Челси". Однако за лондонский клуб он так и не провел ни одного матча. Его отдавали в аренду, а после истечения контракта он отправился в Германию, где выступал за "Гамбург" и "Дармштадт", а после этого перебрался в Италию, где защищал цвета "Палермо" и "Перуджи".

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