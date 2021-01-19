"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Райковичем

31-летний защитник Слободан Райкович покидает московский "Локомотив". Футболист и клуб договорились о расторжении контракта, который действовал до лета 2021 года. Об этом во вторник сообщил официальный сайт "Локомотива".

Серб перешел в "Локомотив" на правах свободного агента в августе прошлого года. За это время он провел девять матчей в составе московского клуба во всех турнирах.

Райкович стал известен в 2005 году, когда совсем юный защитник ОФК перешел в "Челси". Однако за лондонский клуб он так и не провел ни одного матча. Его отдавали в аренду, а после истечения контракта он отправился в Германию, где выступал за "Гамбург" и "Дармштадт", а после этого перебрался в Италию, где защищал цвета "Палермо" и "Перуджи".