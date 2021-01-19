Лукашенко оценил развитие лесного хозяйства Беларуси

Отапливать деревни и города Беларуси дровами считает логичным экономическим решением Александр Лукашенко. Подчеркнув, что в республике хватает этого возобновляемого ресурса, президент предложил экономить на потреблении природного газа, за который, по его мнению, страна платит большие деньги.

Своими соображениями глава государства обменялся во вторник с заместителем премьер-министра Александром Субботиным и министром лесного хозяйства Виталием Дрожжа во время обсуждения ситуации в фундаментальной отрасли экономики.

Он напомнил, что Беларусь - одно из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов. Около 40 процентов ее территории занимает этот "ценнейший возобновляемый ресурс", площадь которого за годы независимости увеличена почти на один млн га. А корневой запас древесины достиг почти 2 млрд куб. метров.

Несмотря на сложности эпидемической ситуации, по оценке президента, лесная отрасль продолжает работать стабильно. Более того, как и аграрный сектор экономики, деревообработка показала в 2020 году хорошие результаты. Убыточные организации отсутствуют, а доход более чем в два раза превышает объем бюджетного финансирования. "Это очень хороший показатель. Это то, о чем мы мечтали лет 15-20 тому назад", - сказал Лукашенко.

Отметив, что низкокачественная древесина востребована как за рубежом, так и на внутреннем рынке, Лукашенко поддержал инициативу отраслевого министерства заменить природный газ при отоплении жилых помещений древесными отходами. Он добавил, что положение дел в лесном хозяйстве и перспективы развития этой отрасли надо обсудить не только в узком кругу, а на "приличном совещании".

Как доложил министр лесного хозяйства, сегодня лесистость Беларуси близка к оптимальной. Если в послевоенные годы она составляла около 21%, то сейчас превышает 40%. "Если говорить о составе белорусских лесов, то сосна занимает практически 55%, береза - до 19%, ель - 11%", -рассказал Виталий Дрожжа.

Он проинформировал Лукашенко и о наращивании объемов производства посадочного материала, пригласив его побывать в новом тепличном комплексе при лесном селекционно-семеноводческом центре. Его уже успели оценить и российские партнеры. "Мы уже создаем белорусские леса на 50 процентов селекционным посадочным материалом", - добавил министр, оценив успехи генетиков и селекционеров страны.