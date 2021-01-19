Медведев призвал бороться с несанкционированными свалками стройотходов

"Но тем не менее все равно есть попытки сэкономить на утилизации таких отходов на спецполигонах. Мусор, который вывозится со строительных площадок, зачастую просто сбрасывается не несанкционированных свалках. Эта ситуация абсолютно недопустима, с ней нужно продолжать бороться", - призвал он на совещании об обеспечении безопасности в строительной сфере с учетом экологического фактора.
Медведев также подчеркнул, что масштабы строительства в стране большие, поэтому нужно подумать о дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности.
"Прежде всего - соблюдение природоохранных норм и правил по вопросам соблюдения тщательной экологической экспертизы. Заказчики должны разрабатывать более качественную проектную документацию, основанную на инженерных и экологических исследованиях", - отметил зампред Совбеза. Он предложил рассмотреть идею о возможности переноса государственной экологической экспертизы на этап обоснования инвестиций проекта.
"На сегодня это проводится, когда застройщик уже земельный участок выбрал, когда ведутся активные подготовительные работы к строительству, а экспертиза на более ранней предпроектной стадии позволит определить заранее экологические ограничения без ущерба окружающей среде со стороны застройщика", - пояснил Медведев.
Он также предложил подумать над лицензированием частного строительного контроля и ввести обязательные требования по аттестации специалистов таких организаций. По его словам, без должного порядка такая работа может приносить больше вреда, чем пользы.