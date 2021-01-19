Медведев: Сфера экологии должна быть приоритетной при строительстве

Проблемы охраны окружающей среды в строительстве не должны отодвигаться на второй план, сферу экологии следует считать приоритетной, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Проблемы охраны окружающей среды в строительстве не должны отодвигаться на второй план", - заявил он на совещании "Об обеспечении безопасности в строительной сфере с учетом экологического фактора".

"Сфера экологии должна быть приоритетной для участников рынка и финансироваться не по остаточному принципу", - сказал зампредседателя Совбеза.

Дмитрий Медведев напомнил, что запрос на качественное экологическое регулирование и на нормальную окружающую среду стал актуальным. "Люди к этой теме относятся предельно внимательно. И органы власти должны относиться к этому так же", - отметил он.