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19.01.2021 21:55
Рубрика: Власть

Прививка по графику

Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией страны
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Первостепенной задачей для борьбы с коронавирусом сегодня премьер-министр Михаил Мишустин считает производство вакцины в достаточном объеме. По поручению президента правительство прорабатывает международное признание отечественных сертификатов о полученной прививке.
Михаил Мишустин считает, что ситуация с распространением коронавируса в регионах постепенно стабилизируется. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин считает, что ситуация с распространением коронавируса в регионах постепенно стабилизируется. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин считает, что ситуация с распространением коронавируса в регионах постепенно стабилизируется. Фото: РИА Новости

В понедельник в России стартовала массовая добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса. "Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Для этого открываются дополнительные пункты вакцинации. В некоторых регионах уже начали привлекать и частные медицинские организации", - подчеркнул председатель правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Важно при этом, добавил он, чтобы везде соблюдались меры предосторожности, от чего зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе. Премьер-министр попросил губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях.

Вакцинироваться в начале 2021 года сможет каждый седьмой россиянин

Запись на вакцинацию организована в том числе через единый портал госуслуг. Пока что это сделано в тестовом режиме, но в ближайшее время, заверил премьер, система должна заработать в полном объеме. Ее внедрение позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку. "Через сайт по завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронные сертификаты о ее прохождении. Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов", - сообщил Михаил Мишустин.

Первостепенной задачей и ключевым условием эффективного проведения массовой прививочной кампании премьер считает производство вакцины в достаточном объеме. "Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции", - сказал Михаил Мишустин. Заместителям председателя правительства поручено находиться в постоянном контакте с разработчиками и производителями вакцины, оперативно решать все вопросы.

Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции

Москва была пионером вакцинации от коронавируса среди всех регионов страны. Сегодня в городе открыты около 100 стационарных и 20 выездных прививочных пунктов. "В настоящее время привилось первой аппликацией уже около 200 тысяч человек, и вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток - 25 тысяч, - рассказал мэр столицы Сергей Собянин. - Это говорит о том, что граждане все больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что является позитивным фактором". Он отметил тот факт, что около половины привитых - это люди старше 60 лет, которые находятся в серьезной зоне риска.

Пункты вакцинации активно открывают во всех регионах. "Сегодня развернуто в стране 2200 медицинских организаций, имеющих возможность провести вакцинацию населения. За прошедшую неделю дополнительно открыто 870 таких пунктов", - сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Эта сеть будет расти по мере увеличения объемов поставок вакцин. "До конца января идет поставка более двух миллионов доз вакцины. Все идет в штатном режиме, согласно графикам", - заявил глава минздрава. До регионов доведен понедельный план поставок на январь и объемы на февраль.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется", - охарактеризовал Михаил Мишустин общую эпидемиологическую обстановку. По его словам, нужно и дальше контролировать эпидпроцесс, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно с помощью приложения

В целом по стране свободно 25 процентов коечного фонда, заметил министр Мурашко. "Общее количество пациентов, находящихся на лечении, снизилось на 6,6 процента - как в стационарных, так и в амбулаторных условиях", - добавил он.

В то же время количество больных по-прежнему превышает один миллион. Амбулаторных пациентов во всех регионах обеспечивают необходимыми лекарствами. Минздрав подготовил и внес в правительство проект распоряжения о дополнительном выделении 2,7 миллиарда рублей для закупки препаратов.

С точки зрения эпидемиологического процесса год для России начался позитивно. "Среднесуточный показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил около 16 на 100 тысяч населения, и это равно предыдущей неделе", - доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Темпы прироста продолжают снижаться. В 83 регионах страны показатель не превышает 1. Исключение составляют Санкт-Петербург и Республика Крым.

Главный санитарный врач обратила внимание на одну особенность текущего этапа: все больше больных коронавирусом выявляется в сельских населенных пунктах, а не в крупных городах.

"Именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты, для того чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населенных пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день", - заявила Анна Попова о действиях федеральной службы.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Вакцинация от коронавируса

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