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19.01.2021 21:26
Рубрика: Экономика

Михаил Мишустин: В ситуации с COVID-19 наступает переломный момент

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 10(8361)
Удаленный формат работы не исчезнет вместе с окончанием пандемии, считает премьер-министр Михаил Мишустин. При этом сейчас, по его мнению, в ситуации с распространением коронавируса наступает переломный момент.

"Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться", - заявил он в видеоприветствии к участникам Гайдаровского форума.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Текущую экономическую ситуацию в стране Михаил Мишустин считает лишь отклонением, а не уходом с траектории устойчивого экономического роста. "В сфере макроэкономики нашими приоритетами по-прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции", - заявил он. В прошлом году инфляция превысила целевой уровень. "Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года", - сказал глава кабмина.

В прошлом году, подчеркнул Мишустин, российская экономика гораздо более сдержанно отреагировала на вызовы, связанные с распространением инфекции, чем целый ряд стран. "После снижения во втором квартале она постепенно восстанавливается, и уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста", - заявил премьер.

Во время распространения коронавируса произошел рост дистанционной занятости, отметил Мишустин. Весной и в начале лета ее доля достигала от 10 до 15 процентов от общей.

Премьер рассчитывает на устойчивый рост экономики к концу года

"Специфика такой занятости уже на основе опыта последних месяцев была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс, - подчеркнул глава правительства. - Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией, с неизбежными изменениями на рынке труда, и прежнее трудовое законодательство этого учитывать не могло".

Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых, инновационных отраслях, полагает Михаил Мишустин. В то же время, по его словам, практика показывает, что этот процесс распространяется и в некоторых традиционных сегментах реального сектора экономики. Но если в период распространения COVID удаленная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем уже будет определяться самой экономикой, отметил он. "Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда", - подчеркнул премьер-министр.

Экономика Работа Занятость Правительство Председатель Правительства

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