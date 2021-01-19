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19.01.2021 23:42
Рубрика: Экономика

Минтранс ищет инвесторов для лоукостеров: первым может стать Сбербанк

Текст: Светлана Ментюкова

Сбербанк может стать одним из крупнейших инвесторов в проекте создания лоукостера в центральной части России. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, к проекту могут быть привлечены и другие инвесторы, передает слова главы Минтранса ТАСС. Причина - необходимость удовлетворения спроса на низкобюджетные перевозки, возникшая из-за пандемии.

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"Мы с президентом Сбербанка, Германом Оскаровичем Грефом, ведем активные переговоры по созданию лоукостера. Он готовится стать одним из крупнейших инвесторов. Кроме Сбербанка, мы, наверное, еще пригласим инвесторов - это нормальная конкуренция на рынке. В ближайшие три месяца мы более предметно уже можем на эту тему говорить", - сообщил Виталий Савельев. По его словам, создание лоукостера обсуждается именно в средней полосе России.

Глава Минтранса также сообщил, что 20 января в Росавиации пройдет совещание, на котором авиакомпании смогут высказать свою точку зрения о создании лоукостера внутри групп авиакомпаний как дочерних перевозчиков или на базе уже существующего перевозчика.

По мнению Савельева, сейчас, во время снижения спроса в период пандемии и ее последствий, рынок нуждается в низкобюджетных перевозках. Впрочем, министр не уверен, что идея создания лоукостера на базе уже существующей авиакомпании или использование гибридной модели перевозок удачна. Он отметил, что положительный опыт создания лоукостера из действующего перевозчика есть только у австралийской Qantas.

В Минтрансе, по словам министра, изучили международный опыт по данной тематике. "Согласно мировым трендам, наиболее быстрый рост показывает именно сектор лоукостеров. Премиальный сегмент растет медленно", - отметил Савельев. Он также считает, что наличие в стране трех лоукостеров, учитывая уже летающую "Победу", полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки по России.

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Второй отечественный лоукостер, полагает Савельев, может появиться уже в 2022 году. При этом будет целесообразно, чтобы он осуществлял полеты из средней полосы России. Позже, уверен он, можно будет говорить о создании дальневосточной низкобюджетной авиакомпании.

"Когда меня утверждали в Госдуме, я сказал, что в области авиации в первую очередь буду заниматься созданием лоукостеров. На мой взгляд, вполне реалистично создать два лоукостера: один в средней полосе России, второй - на Дальнем Востоке, - сказал он. - "Победа" есть, сегодня можно сделать первый шаг - создать его в средней полосе, где мы видим пассажиропоток отдельный для лоукостера. А третий - это Дальний Восток, но это попозже. Второй лоукостер мы можем реально создать, если не в этом году, то в следующем точно".

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