Минздрав: Более 600 тысяч медиков привлечены к лечению больных с COVID

В лечении больных коронавирусной инфекцией задействованы более 600 тысяч медиков по всей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Сегодня работает более 600 тысяч привлеченных медицинских работников, более 24 тысяч волонтеров-добровольцев помогают", - сказал он.

По словам главы ведомства, всего в России на сегодняшний день развернуто более 270 тысяч ковидных коек. В том числе - более 31 тысячи реанимационных, работают более 1200 компьютерных томографов. "И вся эта система по сути дела обеспечивает оказание медицинской помощи. Ну и развернут в полном формате лабораторный комплекс", - добавил Михаил Мурашко.