Война с инфляцией не значит, что она исчезнет. Она всегда есть и, видимо, всегда будет. Приличный уровень для развитых стран - до 2-3%. Для развивающихся экономик, таких как Россия, обычно выше. 4-8% - обычное дело, и не дай бог свалиться в гиперинфляцию, в двузначный рост цен. Эта опасность - рядом.

Хватит рассуждать! Нам бы все-таки понять, сколько наличности инфляция вытаскивает из нашего кармана - не абстрактно, не в индексах, а на самом деле. Были деньги - и нет их. В 2014-2020 годах цены на черный чай выросли в 2,2 раза, на сливочное масло в 2,1 раза, на мясные и рыбные консервы, на мороженую рыбу - в 1,9-2 раза (2013 год = 100%, Росстат, ЕМИСС). А есть ли цены помедленнее? Стоимость риса увеличилась на 85%, сыров - на 80%, подсолнечного масла - на 67%, сахарного песка - на 58%, пшеничной муки, макаронных изделий, пастеризованного молока, водки - на 53-55%. Цены на говядину подскочили на 47%. Многовато, перебор!

Что бы взять подешевле? Слава свинине! Она стала дороже только на 25%, курятина, радость докторов, - на 35%. По статистике, почти не подорожал хлеб. И мы бодро чувствуем себя с картошечкой, капустой и луком - рост цен всего лишь в 1,2 раза. Хотя яблоки стали гораздо дороже - в 1,6 раза.

За всем этим разнобоем видна закономерность. Чем больше доля импорта в поставках продукта или в его исходниках, тем быстрее растут цены. В 2014-2020 годах рубль девальвировался к доллару в 2,2 раза. Так что ничего удивительного, что черный чай (доля импорта - 98%) подорожал в 2,2 раза. Примерно так же выросли цены на иностранные автомобили. Доля импорта в говядине - 33,1%, в свинине - 2,5% (Росстат, 2019). Неудивительно, что цены на говядину карабкаются вверх намного быстрее стоимости свинины. Больше 40% сухого молока и 30% сыров приходят в Россию по импорту. Что же в итоге? Рост "молочных" и сырных цен больше, чем в полтора раза. Рубль падает, цены в валюте те же, а в рублях все выше. И розничная инфляция бодро запускает руки в наши карманы.

Чем больше доля импорта в поставках продукта или в его исходниках, тем быстрее растут цены

А какие "предметы потребления" растут в ценах гораздо медленнее? Ответ - все, что делаем мы сами, в миллионах личных хозяйств. 65% картофеля и 51% овощей производится на огородах, фермерами - еще 14% и 21%, соответственно. Что в итоге? Цены на все это богатство выросли всего лишь на 20% за семь лет. Чем конкурентнее среда, чем больше тех, кто производит одно и то же внутри России, тем неохотнее поднимаются цены и медленнее пустеют наши кошельки.

Есть еще один могучий "двигатель" для цен - государство. Часть цен им регулируется или прямо устанавливается. Одно дело, когда, как в начале 2000-х годов, в цены и тарифы на следующий год закладывались плюс 10-15%. И другое дело, когда формула цен - это "инфляция минус". Еще лет пять назад экономисты знали, что главный мотор инфляции в России - не рост денежной массы и даже не взрывные девальвации рубля, а государство. Сегодня цены и тарифы скорее заморожены. Иначе откуда берутся эти 3-5% годовой инфляции, как в последние годы? Из рук государства, в первую очередь.

Но и здесь не все так однозначно. Плата за государственное и муниципальное жилье выросла за 2014 - 2020 г. на 62%, за поездку в автобусе - на 62%, в трамвае - на 90%, в троллейбусе - на 89%, на метро - на 58%, за холодную воду - на 45%, за горячую - на 51%, за водоотведение - на 62%, за отопление - на 38% (Росстат, ЕМИСС, 2013 = 100). Многовато, хотелось бы поменьше.

А что если не копаться в моркови и картошке и попытаться понять, как в целом за 2014-2020 годы выросли цены на продовольствие? Ответ - на 57% (Росстат). А на непродовольственные товары? Еще один ответ - на 50%. Последний вопрос: как дела с платными услугами? Чуть получше, цены на них поднялись на 47%. У кого-то, может быть, другой опыт, да и Москва может отличаться от других регионов, но, в целом, понятно: чтобы жить ощутимо лучше, чем в 2013 г., наши доходы за семь лет должны были взлететь хотя бы на 60%. Пусть даже это средняя температура по больнице.

Чтобы жить ощутимо лучше, чем в 2013 году, наши доходы за 7 лет должны были взлететь хотя бы на 60%

А они взлетели? Кажется, что нет. Среднедушевые денежные доходы населения выросли в 2014-2020 годах примерно на 37-38% (Росстат). Сразу виден зазор. И вопрос: как прекратить многолетнее падение реальных доходов населения? За семь лет они упали больше, чем на 10% (Росстат). Мы понимаем, что ответы лежат не только в "производительности труда" и не только в том, чтобы каждый из нас - "дальше, больше, лучше".

Первый ответ - в действительно конкурентной среде, с множеством производителей, с долей государства не выше 30-35%, с прекращением сверхконцентрации бизнеса. Монополии, олигополии - это инфляция и серый сектор. Если цены душат, люди и их бизнесы уходят в тень. Когда доля средних и малых предприятий в ВВП России поднимется до 40-50% (вместо нынешних 21-23%), инфляция будет гораздо ниже.

Еще один ответ - в снижении ссудного процента. Когда он высок - буйная инфляция неизбежна. Каждый пытается "отбить" процент через цены.

И, наконец, ответ в импортозамещении, в том, чтобы вернуться к большой универсальной экономике, в которой гораздо меньше пустых продуктовых ниш, чем сегодня. Когда 39% товарных ресурсов розничной торговли - это импорт (в 2013 г. - 44%, Росстат), невозможно по-настоящему бороться с инфляцией. Она заносится с каждым крупным потрясением в валютном курсе рубля.

Какой же должна быть инфляция в России? 2-2,5% - это мечта. Тогда и волки будут сыты, экономика "на подогреве", и овцы целы - мы с вами сможем всерьез планировать свою жизнь.