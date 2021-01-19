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19.01.2021 13:10
Рубрика: Власть

Мишустин пожелал аппарату правительства устойчивости к неизбежным стрессам

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочее совещание с руководством аппарата правительства, собрав на него глав всех структурных подразделений. Он представил недавно назначенных начальников департаментов и управлений, охарактеризовав их как профессионалов своего дела и в своей сфере.

"Перед нами сейчас стоят важные и ответственные задачи. В первую очередь это достижение национальных целей развития, которые поставлены президентом Российской Федерации, и это наша сфера ответственности прежде всего", - указал Мишустин. Чтобы все государственные программы исполнялись четко и эффективно, необходимо эту работу наладить совместно с федеральными органами исполнительной власти и со всеми ветвями власти, включая общество и общественные организации, подчеркнул он. Для этого система управления должна опираться на самые современные методы администрирования, особенно на цифровые технологии.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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- Прошу вас всех работать на результат, гибко и оперативно реагировать на самые серьезные вызовы, и каждый из вас должен осознавать меру ответственности за свои действия и решения, за судьбу людей, ради которых мы работаем, - заявил Михаил Мишустин. - Это требует высокой управленческой культуры, компетенции и, как я уже сказал, слаженных действий всех ветвей власти.

Премьер обратил внимание, что аппарат правительства не должен дублировать функции министерств. "Это системная интеграция - собирать и анализировать необходимо огромный массив данных, из которых складывается общий вектор развития как отдельных отраслей, так и жизни всей страны в целом", - пояснил он. Разрабатывать стратегии и тактики действий в разных сферах нужно во взаимодействии с федеральными и региональными структурами. "Поэтому я рассчитываю, что департаменты станут единым операционным офисом достижения результатов, в том числе и национальных целей развития", - сказал Мишустин.

- Мы сейчас переживаем непростой период. В такие времена особенно важен профессиональный подход и четкость действий всех. Я на вас рассчитываю. Желаю вам сил, здоровья, устойчивости к неизбежным стрессам и реализации всех намеченных и поставленных перед нами задач, - заключил премьер-министр.

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