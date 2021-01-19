В судах Санкт-Петербурга сейчас находится 22 иска о взыскании долгов с граждан, живущих в других городах страны. Они, сами того не ведая, должны деньги одному и тому же кредитору. Все иски одинаковы - 1 миллион 400 тысяч рублей. Аналогичные иски, по данным "Российской газеты", лежат и в судах других регионов.

Для обмана граждан сегодня мошенники подделывают от их имени расписки в получении денег, цифры их паспорта и место прописки людей, которых обманывают. Фото: Марина Волосевич

Большинство граждан узнают о своем долге только тогда, когда их деньги уже будут списаны с их счетов по судебному решению. Вернуть их если и возможно, то лишь ценой невероятных усилий. Щедрый же кредитор, как выяснила "РГ", - скромный рабочий из Воронежа с зарплатой 40 тысяч рублей и в жизни никому не дававший в долг. Так выглядит новая схема мошенничества, используя которую аферисты уже смогли обокрасть простых граждан на десятки миллионов рублей.

Как и почему такое стало возможным, выясняла "Российская газета".

В июне прошлого года москвич Андрей Никитин получил повестку. Его вызвали в Нагатинский районный суд ответчиком.

Иск о взыскании денежных средств по договору займа подал некий Сергей Соболев. Никакого Соболева Никитин не знал, деньги у него не брал.

В суде Никитин узнал, что неизвестный ему Соболев обратился в Кронштадтский райсуд Санкт-Петербурга с иском о взыскании с него по договору займа 1 миллиона 400 тысяч рублей. В качестве доказательств Соболев представил: оригинал договора займа "в простой письменной форме", якобы заключенного в Санкт-Петербурге, оригинал рукописной расписки в получении денег и копию паспорта на имя Никитина А.В.

Но во время, указанное в договоре и расписке, Никитин был в Москве, никуда не выезжал. Очень интересной оказалась в судебном деле копия паспорта Никитина. Она отличалась от оригинала, который был на руках у владельца. Подделками оказались первая страница, страницы с не его фотографией и регистрацией.

Получается, что мошенники, подделавшие копию паспорта Никитина, вписали туда липовую регистрацию в Северной столице и отправили иск в Кронштадтский суд. Так мошенники сделали невозможным получение Никитиным любой корреспонденции из суда, как и участие в разбирательстве.

Кронштадский суд выяснил, что Никитин никогда не был зарегистрирован в Санкт-Петербурге, и отправил дело по подсудности в Москву. Так москвич узнал и о Соболеве, и об иске.

Готовясь к суду, Никитин наткнулся в интернете на публикацию "Российской газеты" (N 267 от 26 ноября 2019 года).

22 иска к гражданам от мошенников находится сегодня в различных судах Санкт-Петербурга. Аналогичные иски поступили в суды Москвы и других регионов

В статье была описана такая же ситуация, в которую попал Никитин. В статье "РГ" фигурировали тот же Соболев, липовый договор займа, расписка и копия паспорта "должника". Но вместо Никитина в иске фигурировал житель подмосковного Можайска. Сумма якобы займа также была стандартной - миллион четыреста тысяч рублей. И иск был подан в Санкт-Петербурге. В том суде также выяснили, что должник живет в Московской области, и отправили дело в Можайский горсуд.

Когда "РГ" писала про эту аферу, мы еще не представляли себе ее масштабов. Но щедрого кредитора мы тогда нашли. И даже встретились с ним. Соболев оказался жителем Воронежа. И корреспонденту "РГ" он под запись рассказал, что никогда в Санкт-Петербурге не был, денег никому не давал, а в день, когда якобы получил расписку "должника", поправлял здоровье в реабилитационном центре.

В Можайский суд тот, кто выдавал себя за Соболева, не приехал. И взыскания по липовому кредиту не было.

Сбор информации по якобы кредитору Соболеву из Воронежа, который в Санкт-Петербурге незнакомым москвичам дает займы в миллион четыреста тысяч рублей, завершился шокирующим результатом.

Оказалось, что кроме дела Никитина в Нагатинском суде иски от якобы Соболева сейчас есть еще в Замоскворецком, Басманном и Зеленоградском судах Москвы. Удивительно, но Зеленоградский суд даже умудрился присудить женщине, на которую этот лже-Соболев подал иск, выплатить жуликам один миллион четыреста тысяч.

Человек, от имени которого поданы все эти иски, живет на окраине Воронежа. Глядя на маленький домик в переулке Земнухова, 2, с облупленной штукатуркой, замусоренным палисадником и немытыми десятки лет окнами, трудно поверить, что это жилье человека, одалживающего миллионы.

Поговорить хозяин согласился с большой неохотой.

- Эти суды меня задрали! Все время приходят бумаги, как будто я у кого-то денег требую. На прошлой неделе в полицию вызывали по этому поводу, - рассказал Соболев. - А я в долг никому не давал - откуда у меня миллионы? И не сужусь ни с кем. Своих проблем хватает...

Последнюю пару лет - с небольшими перерывами - Сергей Соболев провел в реабилитационных центрах, куда завели его вредные привычки. Не с первой попытки, но привычки удалось одолеть: Соболев вернулся в Воронеж, работает отделочником, зарплата 30-40 тысяч рублей в месяц. Каким образом в суды от его имени поступают десятки исков, не знает.

- Возможно, кто-то использует мои паспортные данные. В 2018 году я побывал в павильоне микрозаймов - хотел денег попросить. Там отсканировали мой паспорт, а денег, самое обидное, не дали. Но вскоре начали приходить по почте бумаги из судов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Схема, по которой действуют мошенники, понятна: кто-то получает паспортные данные обыкновенных граждан. "Подправляют" копию паспорта, вписывая туда несуществующую регистрацию, составляют договор займа и расписку в получении денег. Потом подают иск в суд по месту фальшивой регистрации.

Невооруженным глазом видно, что речь идет о серии преступлений. Уже после первой статьи о лже-Соболеве редакция отправила письмо в питерскую полицию с просьбой разобраться. Нам ответить не сочли нужным. "Должник" Соболева из Можайска тоже писал заявление в полицию. Прошел год - тишина.

Никитин обратился в Следственное управление по ЮАО Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Приложил копии материалов дела. Там криминала не заметили. Может быть, именно поэтому сейчас в судах Санкт-Петербурга от лже-Соболева лежит 22 (двадцать два!) иска к людям, которые о них даже не подозревают. Все на стандартную сумму - 1 миллион 400 тысяч рублей.

Сегодня жуликам настоящий паспорт не нужен. Нужны только его данные

По нашим подсчетам выходит, что только в судах Москвы и Санкт-Петербурга лежат от мошенников иски на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей. В каком суде от Калининграда до Владивостока в следующий раз всплывут поддельные расписки - неизвестно.

Ушли в прошлое времена, когда жуликам были нужны украденные у людей паспорта, с помощью которых они оформляли кредиты, пытались продавать недвижимость и прочее. Нынешним жуликам настоящий паспорт не требуется. Им нужны только фамилии, имена, номер и серия паспорта гражданина. Предоставить жуликам паспортные данные может, как выражаются юристы, "неограниченный круг лиц". Куда входят работники магазинов, детских садов, поликлиник, банков, транспортных компаний. Список можно продолжить.