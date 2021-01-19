В чемпионате мужской Суперлиги за восемь туров до завершения "регулярки" самый высокий показатель у столичного "Динамо" - 13 побед и одно поражение. А в женском первенстве "бело-голубые" из столицы делят лидерство с казанской командой "Динамо-Ак Барс".

Французский доигровщик ВК "Зенит-Казань" Эрвин Нгапет сейчас очень далек от своих оптимальных кондиций. Фото: Пресс-служба ВФВ

Очередной тур проходил в обрамлении доигровки массы ранее перенесенных матчей. Целый ряд соперников сыграл два раза подряд на площадке одного из клубов. Самым интересным противостоянием были встречи на берегах Волги между ВК "Зенит-Казань" и московским "Динамо". Похоже, команда из столицы Татарстана, возглавляемая наставником олимпийских чемпионов Лондона-2012 Владимиром Алекно, угодила в функциональную яму.

Казанцы оба раза уступили гостям - 1:3 и 0:3. Статистика у подопечных Алекно за довольно длинный отрезок турнира весьма печальная: шесть поражений в последних семи матчах, это, если к Суперлиге добавить неудачный полуфинал Кубка России. Хотя начинала команда этот сезон с затяжной серии побед. Затем как отрезало.

"Зенит-Казань" начал Суперлигу с затяжной серии побед, а затем наступил провал

Каких-то далеко идущих выводов об ошибках в построении тренировочного процесса в коронавирусное время делать явно не стоит. В мире игровых видов спорта по результатам сейчас наблюдаются некоторые странности, почти необъяснимый в плане элементарной логики порядок расположения команд в турнирных таблицах. Выше тот, кто лучше приспособился к трудностям нынешнего времени.

Хаос в таблице усугубляется еще и разным количеством проведенных участниками матчей. Так, у казанцев 19 игр, у действующего чемпиона новосибирского "Локомотива" и лидера столичного "Динамо" - на пять меньше. Напомним, что по итогам "регулярки" два лучших клуба напрямую попадут в "Финал шести", еще восемь команд образуют четыре пары квалификационного раунда за оставшиеся места в секстете.