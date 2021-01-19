Можно ли заработать на облигациях федерального займа

Эксперты советуют всем начинающим инвесторам распределить свои вложения между несколькими типами активов, в том числе часть средств вложить в облигации федерального займа (ОФЗ). Они не принесут большого дохода, зато по праву считаются самыми надежными инвестициями, ведь обязательства по выплате долга лежат на государстве. И по ним можно получать налоговый вычет.

Совсем особенный тип — ОФЗ для населения. Они менее выгодны, чем "классические" ОФЗ, но зато в любой момент можно полностью вернуть вложенные деньги. Фото: РИА Новости

ОФЗ - это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов РФ. Покупая облигации, вы даете в долг, поэтому ОФЗ часто приравнивают к долговым распискам. Номинал одной облигации - 1000 рублей.

Кому подходят

ОФЗ подходят для долгосрочных вложений, а вот для финансовой подушки безопасности больше подходит депозит, отмечает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

ОФЗ со сроком обращения два-три года могут стать неплохим выбором начинающих инвесторов для получения первого опыта и понимания механизмов работы рынка облигаций. Они не требуют постоянного внимания и присутствия у терминала, говорит начальник управления продаж на долговом рынке Московской биржи Павел Лукьянов.

Как купить

Чтобы приобрести свои первые облигации, нужно открыть брокерский счет, а лучше индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Сделать это можно у любого брокера, имеющего лицензию Банка России. Большинство новичков открывают ИИС прямо с телефона, пользуясь приложениями крупнейших банков. У брокера вы также сможете приобрести в свой портфель и другие, более рискованные инструменты, например акции.

Как выбрать

Нужно обращать внимание на дату погашения, доходность и вид купона (о нем ниже). Дату погашения нужно подбирать под тот момент, когда деньги будут непосредственно необходимы для целевых покупок, при этом важно помнить, что чем дольше срок, тем выше доходность, рекомендует директор по инвестициям Банка ВТБ Сергей Королев.

Облигация может стоить как больше номинала, так и меньше. Цена в данный момент времени указана в процентном отношении к ее номиналу. Так, ОФЗ номиналом 1000 рублей в какой-то момент можно приобрести за 99%, или за 990 рублей. В случае покупки это может быть выгодно, а вот при продаже есть риск потерять часть денег. Стоимость бумаги может меняться от самых разных факторов, но погашается она всегда по номиналу, поэтому правильно выбранный срок погашения поможет избежать колебаний цен, напоминает Сергей Королев.

Например, сейчас доход в 7% кажется привлекательным, поскольку превышает максимальные ставки по банковским вкладам, которые держатся на уровне 4-5%. Но если через три или пять лет Банк России повысит ключевую ставку и проценты по вкладам вырастут, то доходность по ОФЗ уже не будет отличаться от депозитов, это может привести к снижению цены бумаг, предупреждает Вениамин Каганов.

Как узнать текущую доходность

Мало знать размер купона - процента от номинала, который выплачивает эмитент бумаги. Нужно учитывать, что цена отличается от номинала и что при покупке облигации с вас в пользу продавца будет удержан накопленный купонный доход - как компенсация за то, что он продал бумагу, не получив купон, и он достанется полностью вам. Цена облигации без НКД называется чистой ценой, и в зависимости от нее рассчитывается текущая доходность к дате погашения (она указывается в приложениях для инвестиций). Например, при ставке купона 7% текущая доходность может быть 4,3%, если облигация стоит дороже номинала. Если облигация торгуется ниже номинала, доходность, напротив, будет выше ставки купона.

ОФЗ со сроком обращения два-три года могут стать неплохим выбором начинающих инвесторов для получения первого опыта

Ставки купонов зависят от уровня ключевой ставки на дату выпуска облигаций. Когда ключевая ставка растет, купоны новых выпусков облигаций также растут, и наоборот, объясняет Александра Вальд, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, член Экспертного совета ЦБ по защите прав розничных инвесторов.

Сколько придется заплатить

С 2021 года введен налог на купонный доход по ОФЗ в размере 13%, предупреждает Павел Лукьянов. Такой налог будет удерживать с инвестора брокер автоматически (обычно купоны поступают на счет клиента сразу "очищенными" от налога). Впрочем, налог введен и на доход по крупным вкладам - если процентный доход по вкладу превысит 42,5 тыс. руб., с разницы придется уплатить 13%. Брокер возьмет свою комиссию за продажу и покупку ОФЗ, но обычно она совсем небольшая - 0,05-0,4% от суммы.

Как получить налоговый вычет

ИИС дает право на налоговые льготы, их пока два типа. Если на работе вы платите НДФЛ и значительную часть вашего портфеля занимают облигации, то скорее всего подойдет вычет типа А: ФНС вернет вам 13% с внесенной на счет в течение года суммы, но не более 52 тыс. руб. (13% от внесенных на счет 400 тыс. руб.), и такой относительно щедрый вычет пока что можно получать каждый год. Но для этого нельзя выводить деньги с ИИС ранее чем через три года после его открытия (а вот внутри ИИС можно делать что угодно - продавать и покупать разные бумаги). Вот эти 13% от государства резко повышают доходность облигаций в первый год владения ими.

Сколько купить

Можно придерживаться разных стратегий: более стабильных и рискованных. Облигации и, в частности, ОФЗ присутствуют у большинства инвесторов, они помогают поддерживать стабильность портфеля. Консервативный портфель, в котором облигации могут занимать 75-90%, подойдет для начинающих инвесторов. Главная цель такого подхода - не допустить понижения стоимости портфеля более чем на 10%, говорит Вениамин Каганов.

Конкретно

Какие бывают виды ОФЗ

1 ОФЗ-ПД. Это самый распространенный и, пожалуй, самый понятный тип ОФЗ - с постоянным купонным доходом. Здесь все похоже на долгосрочный банковский депозит. Процент известен заранее и не меняется, только выплаты процентного дохода происходят не ежемесячно, а раз в шесть месяцев. Начинать следует именно с этих бумаг, советует Вениамин Каганов. Особенно выгодно было покупать эти бумаги, когда процентные ставки в стране быстро снижались.

2 ОФЗ-ПК. В ОФЗ с переменным купонным доходом процентный доход является плавающим и зависит от ставки RUONIA. Это усредненная ставка, по которой кредитуют друг друга крупнейшие российские банки на один день. При погашении облигации ее купон будет рассчитан как среднее значение RUONIA за последние шесть месяцев. Поскольку этот индекс зависит от ситуации на рынке, то предугадать его крайне сложно, особенно неподготовленным инвесторам. Такие облигации становятся особенно интересны, когда инфляция и ключевая ставка низкие, отмечает Сергей Королев.

52 тысячи рублей можно получить от государства с 400 тысяч рублей, внесенных за год на индивидуальный инвестиционный счет

3 ОФЗ-ИН. В этом типе облигаций с индексируемым номиналом меняется сама стоимость облигации, а купон по ней остается неизменным, и обычно он невысокий. Номинал повышается в зависимости от изменения индекса потребительских цен, который рассчитывает Росстат. Такие ОФЗ оказываются выгодными при высокой инфляции и помогают "страховать" портфель при рыночных колебаниях, считает Сергей Королев.

4 ОФЗ-АД. Погашение облигаций с амортизацией долга происходит не в конце срока, а частями на протяжении всего времени обращения. Владельцы ОФЗ-АД получают переменный купонный доход, поэтому просчитать его достаточно трудно. Это наименее ликвидные бумаги, которые постепенно выводятся с рынка.

5 ОФЗ-Н. Совсем особенный тип - ОФЗ для физических лиц. Их нельзя приобрести через брокера на ИИС, для покупки нужно обращаться в банк-агент. Они менее выгодны, чем "классические" ОФЗ, но зато в любой момент можно полностью вернуть вложенные деньги.