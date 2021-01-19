Мурашко: Количество пациентов с COVID-19 снизилось на 6,6%

Число пациентов с коронавирусной инфекцией снизилось на 6,6%, четверть ковидных коек в больницах свободна, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ.

"Что касается оказания медицинской помощи, хочу отметить, что общее количество пациентов, находящихся на лечении, снизилось на 6,6%, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях", - сказал он. По данным минздрава, под наблюдением медиков сейчас находятся более миллиона человек - с подтвержденной инфекцией и с подозрением на нее.

Снизилась и загрузка в "красных зонах" российских больниц. "Достаточное количество коек по всем регионам, 25% коечного фонда сегодня свободны и готовы принять (пациентов)", - доложил Мурашко.

Что касается лекарственного обеспечения, то во всех субъектах амбулаторные больные получают необходимые препараты. Кроме того, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина минздрав подготовил и согласовал проект распоряжения правительства по дополнительному выделению средств в размере 2,7 млрд рублей для закупки лекарств.