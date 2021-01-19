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19.01.2021 11:24
Рубрика: Общество

Мурашко: Летальность от COVID с апреля снизилась более чем в три раза

Текст: Галина Мисливская

С самого начала распространения коронавируса в России Минздрав совместно с научными учреждениями организовал обучение медиков и помощь на местах, благодаря чему удалось снизить смертность от этого заболевания более чем в три раза. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По его словам, с апреля 2020 года почти полтора миллиона медиков прошли обучение в дистанционном формате по лечению больных с COVID и соблюдению безопасности в процессе работы. Еженедельно, по вторникам, проводятся совещания с регионами в режиме видеоконференций. В сложных случаях туда выезжают мобильные бригады из Москвы, в прошлом году было таких "десантов" было более сотни.

"Тем самым все было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля и до настоящего дня, более чем в три раза. На мой взгляд, это колоссальный успех медиков", - считает Михаил Мурашко.

Министр также сообщил, что сейчас под наблюдением врачей находятся "более миллиона пациентов" с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

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