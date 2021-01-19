На рассмотрении Госдумы находятся 1226 законопроектов

Госдума открыла весеннюю сессию, которая станет заключительной для депутатов седьмого созыва. Открывая новый парламентский сезон, председатель палаты Вячеслав Володин заявил, что в ближайшие месяцы работы нужно сосредоточиться не только на внутренней, но и на актуальной внешней повестке. Он предупредил о том, что США и их союзники по НАТО будут пытаться вмешиваться в выборы в Госдуму в нынешнем году.

Пандемия не уходит из поля зрения Госдумы. Депутаты, по словам Володина, в новую сессию продолжат принятие решений об оказании помощи людям и отраслям экономики, столкнувшимся с проблемами, которые несет коронавирусная инфекция. Однако наряду с этим необходимо "провести анализ правоприменительной практики принятых нами в этой сфере законов", подчеркнул спикер. "Их было 37, - уточнил он. - В этой связи предлагаю поручить эту работу Комитету по контролю и Регламенту Госдумы".

Одним из главных направлений работы в ходе весенней сессии по уже сложившейся традиции будет реализация Послания президента Федеральному Собранию. "Еще один приоритет - работа над законопроектами, направленными на реализацию поправок в Конституцию, - сказал спикер. - В прошлом году мы приняли 21 закон во исполнение конституционных изменений, а на данный момент на рассмотрении палаты находятся четыре такие инициативы".

К этой работе народные избранники приступили сразу же - на первом заседании Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект в защиту традиционных ценностей. Документ закрепляет в Семейном кодексе приоритет Конституции РФ. Как пояснили в Госдуме, он утверждает в законодательстве новые конституционные нормы, которые отражают базовые ценности нашего общества - приоритет семьи и детства, сохранение традиционных подходов. Кроме того, в новом парламентском сезоне продолжится работа над законами, направленными на развитие отраслей экономики, укрепление социальной сферы, повышение качества жизни людей, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

Всего же, по словам Володина, на рассмотрении Госдумы на момент открытия весенней сессии находились 1226 законопроектов. При этом 266 инициатив из думского "портфеля" прошли первое чтение.

О приоритетах во внутренней повестке также рассказали лидеры фракций. Для "Единой России" главной составляющей весенней сессии станет работа над социальным законодательством. В частности - принятие закона о защите от списания со счетов должников средств в объеме прожиточного минимума. А также - поправки в закон о занятости, которые расширят поддержку соответствующих служб, и законопроект об обеспечении бесперебойной работы аптек. Лидер фракции Сергей Неверов также анонсировал инициативу, в случае одобрения которой граждане должны получить доступ к их данным, сохраняемым операторами связи. Их можно будет использовать, например, в качестве доказательств в гражданских и уголовных делах. Неверов также выделил из повестки сессии законопроект о "гаражной" амнистии, который разрешит законодательную коллизию и защитит права собственников гаражей. Кроме того, особое внимание, по его словам, будет уделено закону о дистанционном образовании, который предстоит вынести на широкое общественное обсуждение.

Депутаты от КПРФ внесут на рассмотрение Госдумы десять приоритетных для фракции законопроектов, анонсировал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Они касаются образования, распределения нефтегазовых доходов и развития современных технологий.

"Справедливая Россия" подготовила семь приоритетных законопроектов, рассказал лидер фракции Сергей Миронов. Среди инициатив - проект об индексации для работающих пенсионеров (Миронов напомнил, что президент дал поручение правительству до 1 февраля рассмотреть этот вопрос). Также в активе "справороссов" поправки о компенсациях для небогатых граждан на лекарства, о повышении стипендий, о ценах на услуги коммунальщиков и другие социальные инициативы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, среди прочего, рассказал, что фракция будет вносить поправку в КоАП РФ о лишении водителей прав за пять нарушений ПДД. Он добавил, что в любом случае водители с нарушениями не должны допускаться до управления большегрузным транспортом.

В общем, депутаты сосредоточатся на внутренней повестке, но не забудут и о внешней. Ведь в национальные дела опять попробуют вмешаться - и такие попытки неизбежны, заявил коллегам Вячеслав Володин. В связи с этим в своем выступлении он уделил большое внимание международным делам. Спикер напомнил, что в сентябре нынешнего года состоятся выборы в Госдуму. "Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством, - подчеркнул он. - При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию". Во главе этих процессов, уверен Володин, будут стоять США и их союзники по НАТО. Однако Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном, заявил глава палаты парламента. И особенно - "тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан". Имея в виду США, Володин заявил, что страна с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права диктовать что-либо другим государствам. Он поручил профильному комитету обратиться в международные организации с призывом проанализировать ситуацию с соблюдением свободы слова в Штатах и выработать решения, позволяющие не допустить нарушений в будущем.