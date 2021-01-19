На Сицилии произошло неожиданное извержение вулкана Этна

Примерно в 19:15 в понедельник один из многочисленных кратеров, расположенный на юго-восточном склоне Этны, начал извергать два потока лавы, один из них потек в направлении долины Валле-дель-Бове на востоке, другой - в северном направлении. Это сопровождалось выбросом столба пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором.
Утром 19 января активность вулкана начала снижаться. В настоящее время потоки лавы остывают, толчки и тремор значительно ослабли. Наблюдатели не отмечают каких-либо значительных изменений контура вулкана.
При этом европейские лаборатории, в частности Центр по наблюдению за вулканическим пеплом в атмосфере (VAAC) в Тулузе, Франция, отмечают облако пепла, которое движется на высоте около 4 километров в южном направлении.
Этна - один из самых активных вулканов на планете. Только с 1950 года он извергался несколько десятков раз. Обычно извержения сопровождаются эффектно выглядящими в темноте потоками раскаленной лавы и относительно небольшими выбросами пепла в атмосферу.
Первое исторически доказанное извержение Этны случилось в 1226 году до н.э. Вообще же ученые полагают, что Этна, находящаяся на стыке Африканской и Евразийской тектонических плит, стала активной примерно 300 тысяч лет назад.
Видео: RT