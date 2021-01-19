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19.01.2021 19:04
Рубрика: Общество

Неподвластно кризисам

Научное сотрудничество двух стран развивается успешно
Текст: Виктор Маринин
Российская газета - Спецвыпуск № 9(8360)
Научное сотрудничество между Германией и Россией насчитывает не один век. Среди отцов - основателей Российской академии наук в XVIII веке был немецкий философ и математик Готтфрид Вильгельм Лейбниц.
Обсерватория TAIGA на озере Байкал - один из самых крупных, самых чувствительных и точных инструментов в мире для решения задач гамма-астрономии. Фото: © Galina Zabugina Обсерватория TAIGA на озере Байкал - один из самых крупных, самых чувствительных и точных инструментов в мире для решения задач гамма-астрономии. Фото: © Galina Zabugina
Обсерватория TAIGA на озере Байкал - один из самых крупных, самых чувствительных и точных инструментов в мире для решения задач гамма-астрономии. Фото: © Galina Zabugina

Германия остается привлекательной для российских студентов и исследователей. Почти 25 процентов всех россиян, обучающихся или занимающихся научно-исследовательской деятельностью за рубежом, выбирают для этого Германию. При этом ключевую роль играют и многочисленные стипендиальные программы германских учреждений. Более 3800 стипендий были назначены в 2019 году примерно 14 тысячам студентов и ученых из России. Их львиная доля приходится на Германскую службу академических обменов (DAAD), по линии которой по всей России работают 30 лекторов и 4 языковых ассистента.

Фото: © Goethe-Institut / Вячеслав Замыслов
Изучение немецкого в России поможет развитию межкультурного диалога

Двустороннее сотрудничество в области образования неподвластно влиянию кризисов. Это впечатляющим образом подчеркнул российско-германский Год научно-образовательных партнерств 2018-2020, координаторами которого выступили DAAD, Германский дом науки и инноваций в Москве (DWIH) и Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Этот успех наглядно иллюстрирует годичная экспедиция MOSAiC исследовательского судна Рolarstern. Это судно не испугалось суровых штормов и проблем, связанных с пандемией коронавируса, и в октябре 2020 года вернулось в родную гавань, привезя с собой сенсационный багаж данных об изменении климата. Как исследования, так и организация сложной логистики происходили в сотрудничестве ведущих научно-исследовательских институтов - германского Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI) Объединения им. Гельмгольца и российского Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) с партнерами из 17 стран. Результаты миссии MOSAiC помогут лучше понять региональные и глобальные последствия изменения климата в Арктике и уменьшения площади морских льдов и делать более точные прогнозы погоды и климата.

Тематический год был весьма успешным, свидетельством чему стали более 100 мероприятий, выдающиеся проекты, а также активное участие в конкурсе "Россия и Германия: научно-образовательные мосты". В общей сложности поступили 124 заявки на участие вузов и научно-исследовательских учреждений в категориях "Сотрудничество между вузами", "Передовые исследования", "Инновации", "Поддержка молодых ученых". Представленные на соискание проекты сотрудничества представляют практически все дисциплины. Это крупнейший образовательный проект между Германией и Россией по подготовке магистров - Германо-российский институт новых технологий (ГРИНТ); проект ICARUS, в рамках которого германские и российские ученые следят за миграцией животных с помощью микромаркеров; обсерватория TAIGA на озере Байкал, совместный проект Объединения им. Гельмгольца и Иркутского государственного университета, регистрирующая гамма-излучение из Вселенной по новой методике.

Один из трех телескопов обсерватории TAIGA. Фото: © Ralf Wischnewski

В Российско-германской дорожной карте сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций, разработанной в 2018 году, было выделено четыре основных направления сотрудничества до 2028 года. Планируется поддерживать совместные передовые исследования в области крупных научно-исследовательских инфраструктур, в области физических фундаментальных исследований и по другим приоритетным темам. Третий базовый элемент называется Young Talent Programme. Его цель - поддержка молодых ученых и повышение мобильности исследователей, студентов и учащихся. Кроме того, две наши страны поставили перед собой цель более успешно внедрять результаты научных исследований в сотрудничестве с предприятиями экономики и общественностью.

Кстати

Как изменение климата скажется на городском планировании? Будет ли транспорт в Берлине и Москве через десять лет выглядеть одинаково? Как популяризовать науку в обществе? Представления об этих и других вопросах позволит получить 2021 год, в котором пройдет много мероприятий двустороннего сотрудничества в сфере науки. Например, на 1-2 июня в Москве запланирован Российско-германский Science Forum "Устойчивая мобильность. Городское планирование. Изменения климата", организованный Германским домом науки и инноваций, Посольством Германии и Германским историческим институтом.

Общество Наука

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