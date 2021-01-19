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Рубрика: Экономика

Назван диапазон курсов доллара и евро после инаугурации Джо Байдена

Текст: Георгий Панин
Основное политическое событие ближайших дней -инаугурация избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января. Ожидается, что в этот день Байден даст несколько комментариев. И они могут повлиять на настроение игроков валютного рынка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", назвала главные факторы поддержки и риски для рубля:

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- Сам по себе рубль крепким не является, да и не нужен, так как это существенно замедлит процессы восстановления экономики, считает аналитик. Однако в ближайшее время определенную поддержку ему однозначно будет оказывать налоговый период в России. А также общее благоприятное отношение к риску на рынках капитала.

С начала года доллар снизился всего на 0,2 процента в паре с рублем, но волатильность, то есть подвижность котировок, остается очень высокой. Пока этот фактор останется в силе - рубль красиво реагирует на то, что происходит вокруг него, при этом участники торгов явно "выбирают" тот новостной фон, который выглядит благоприятнее.

Что ждет инвесторов в ближайшие дни? Основное политическое событие - это, конечно, инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Вероятно, что сразу после официального вступления в должность Байден даст ряд комментариев, в том числе и в отношении России. Изначально его позиция выглядит довольно прохладной, но новых комментариев на этот счет давно не поступало.

Зайдет ли речь о санкциях или других ограничениях в отношении РФ? Прямо сейчас вряд ли. Конечно, можно говорить о том, что стратегически рубль санкций не боится, но очередных упоминаний об этом не хотелось бы. При таком раскладе снижение курса рубля может быть резким и эмоциональным, как и последующий отскок.

Одной из точек опоры инвесторов, доверяющих рисковым активам, является уверенность в эффективности вакцинации от коронавируса. Это держит у высоких отметок и цены на нефть, закрепляя ее около 55-57 долларов за баррель Brent, и валюты развивающихся стран. Здесь главное - не переоценить ожидания.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Позже рынкам капитала придется учесть и сигналы Минфина РФ, и международную силу доллара, и риски в нефти в виде слишком вялого спроса на энергоносители как сейчас, так и в ближайшей перспективе. Но это будет потом, а сейчас рынки задвинули эти триггеры на задний план, и как будто не хотят замечать.

Третья неделя января может состояться для доллара в рамках значений 73,5-75,5 рубля, хотя его более здоровая цена составила бы 76-77 рублей. Евро удержится в границах 89-91 рубль. Этот диапазон ниже, чем привычно рынку, но конъюнктура пока складывается именно такой.

Рядовым россиянам, которые получили 13-ю зарплату или премию за предыдущий год, лучше оставить все в рублях. А в идеале еще и положить на инвестиционный счет. Ни доллар, ни евро покупать по такой цене не стоит - дорого.

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