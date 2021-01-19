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19.01.2021 20:40
Рубрика: Спорт

Приготовили сани

Назван состав сборной на чемпионат мира
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Тренерский штаб сборной России по санному спорту определился с составом на чемпионат мира, который пройдет в Кенигзее 29-31 января.

Все наши лидеры - Татьяна Иванова, Роман Репилов, Семен Павличенко и Виктория Демченко - отправятся в Германию. Об этом информагентствам сообщил главный тренер Сергей Чудинов.

Российские саночники завоевали два золота на чемпионате Европы

Напомним, что россияне стали победителями медального зачета чемпионата Европы в Сигулде. Татьяна Иванова завоевала "золото" в соревнованиях женщин, а также в составе эстафетной команды вместе с Семеном Павличенко и двойкой Всеволод Кашкин - Константин Коршунов. Виктория Демченко выиграла "бронзу".

Но, например, на этапе Кубка мира Иванова была уже только четвертой. Учитывая скомканную предсезонную подготовку, сборная России вряд ли в этот раз сможет повторить результат ЧМ-2020 в Сочи, где мы выиграли пять из семи золотых медалей.

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