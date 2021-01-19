Названа стоимость самой дешевой в Москве съемной квартиры

Снять двухкомнатную квартиру в российской столице можно за 25 тысяч рублей. На данный момент это минимальная планка, сообщили в пресс-службе "Инком-Недвижимость".

Январский рейтинг самых бюджетных "двушек", оставляя за рамками Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы, возглавляет квартира площадью 36 "квадратов" в районе Гольяново. Она расположена в панельной пятиэтажке, включенной в программу реновации, потому сдается на короткий срок.

На втором месте - двухкомнатная квартира в кирпичной пятиэтажке гостиничного типа на улице Берзарина. Арендная ставка - 27 тысяч рублей в месяц. Площадь жилья - 30 квадратных метров.

Замыкает тройку вариант, который можно снять за 28 тысяч рублей. Квартира площадью 76 "квадратов" находится на 19 этаже 24-этажного монолитного дома на улице Брусилова. В 15 минутах езды - станция метро "Бульвар Дмитрия Донского".