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Текст:   Сергей Жуков 
11:00 19.01.2021

Названа стоимость самой дешевой в Москве съемной квартиры

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Снять двухкомнатную квартиру в российской столице можно за 25 тысяч рублей. На данный момент это минимальная планка, сообщили в пресс-службе "Инком-Недвижимость".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Январский рейтинг самых бюджетных "двушек", оставляя за рамками Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы, возглавляет квартира площадью 36 "квадратов" в районе Гольяново. Она расположена в панельной пятиэтажке, включенной в программу реновации, потому сдается на короткий срок.

На втором месте - двухкомнатная квартира в кирпичной пятиэтажке гостиничного типа на улице Берзарина. Арендная ставка - 27 тысяч рублей в месяц. Площадь жилья - 30 квадратных метров.

Замыкает тройку вариант, который можно снять за 28 тысяч рублей. Квартира площадью 76 "квадратов" находится на 19 этаже 24-этажного монолитного дома на улице Брусилова. В 15 минутах езды - станция метро "Бульвар Дмитрия Донского".

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