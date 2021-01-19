Российско-Германская внешнеторговая палата, в которую входит тысяча компаний-членов, является крупнейшим иностранным бизнес-объединением в России. В периоды кризиса становится особенно ясно, насколько важны бизнес-объединения, устанавливающие связь между политикой и экономикой.

На вопросы "РГ" ответил председатель правления ВТП и глава представительства германской экономики в РФ Маттиас Шепп. Он перечислил основные проблемы, с которыми столкнулся бизнес во время пандемии, рассказал о перспективах российско-германского экономического сотрудничества и роли ВТП в развитии отношений между Россией и Германией.

Господин Шепп, прежде чем говорить об экономике, расскажите, пожалуйста, что вас лично связывает с Россией?

Маттиас Шепп: Россия стала моей второй родиной, я полюбил жителей этой страны и чувствую себя здесь как дома. В первый раз я оказался в России в 90-е годы. Тогда я работал сначала в корпункте издания "Штерн", позднее - в бюро журнала "Шпигель" в Москве. Это было непростое время: болезненная трансформация экономики, Октябрьский путч 93-го, дефолт в 1998 году. Я не был просто сторонним наблюдателем - переживал все эти события вместе со страной, не в последнюю очередь из-за того, что моя жена Марина - москвичка. Мы женаты с 1994 года, и в то время у меня определенно было в Москве больше русских, чем немецких друзей. В 1995 году появился Союз немецкой экономики в России. Он был предшественником Российско-Германской внешнеторговой палаты, с которой через 11 лет мне было суждено связать свой профессиональный путь.

В этом году ВТП отпраздновала 25-летний юбилей. Что значит эта организация для немецкого бизнеса?

Маттиас Шепп: ВТП - это голос немецкого бизнеса в России и российского бизнеса - в Германии. Идеи бизнеса мы стараемся донести до правительств в Москве и в Берлине. Мы - сильная лоббистская организация. Независимо от того, что происходит - дефолт, санкции, обвал рубля, - мы являемся крепкой опорой для бизнеса. Сегодня ВТП насчитывает 1000 членов - от компаний индекса DAX до семейных фирм и предприятий малого и среднего бизнеса. Работа на территории России сопряжена с рядом сложностей, с которыми немецкие компании не всегда могут справиться самостоятельно. Тут на помощь приходим мы: оказываем юридическую поддержку, консультируем, предоставляем анализ рынка.

Как пандемия коронавируса нового типа повлияла на немецкие компании, ведущие бизнес в России?

Маттиас Шепп: Многочисленные ограничения и связанные с ними риски, конечно, вселили неуверенность в предпринимателей и инвесторов. Но, несмотря на ослабление конъюнктуры, немецкий бизнес сохраняет веру в российский рынок. Доказательством этому служит рост прямых инвестиций из Германии в Россию в третьем квартале 2020 года. В сравнении с периодом летнего спада объем немецких инвестиций в осенние месяцы вырос на 160,9 процента. Даже в период коронакризиса многие немецкие предприниматели успешно развивают бизнес в России. Это происходит благодаря тому, что они используют современные технологии, обладают высоким уровнем организованности и корпоративной культуры.

Мы оказались хорошо подготовленными к переводу в онлайн-формат многочисленных мероприятий 2020 года

С какими наиболее серьезными проблемами столкнулся немецкий бизнес во время пандемии?

Маттиас Шепп: В первую очередь, это ограничения на въезд. Поэтому ВТП совместно с посольством ФРГ в Москве организовали спецрейсы компании Lufthansa, чтобы немецкие топ-менеджеры, технические специалисты и члены их семей могли вернуться в Россию. С июня с нашей помощью в Россию из Германии вернулись более 700 человек. Среди них топ-менеджеры и специалисты таких компаний, как Bosch, Henkel, BMW, Metro, Mercedes-Benz и Commerzbank. Мы благодарим правительство России за содействие в организации спецрейсов. В своем программном документе ВТП одной из первых выступила за отмену карантина после пересечения границы для предпринимателей и технических специалистов с отрицательным результатом теста на коронавирус. Мы считаем, что граждане Германии и ЕС, живущие и работающие в России, должны иметь возможность пересекать границу России и Европейского союза в упрощенном порядке. Мы должны бороться с вирусом, а не с международным сообщением. В ноябре, отталкиваясь от позиционного документа ВТП, 12 европейских бизнес-объединений обратились к правительствам ЕС и России с просьбой о возобновлении полетов.

Какие отрасли пострадали от коронакризиса особенно сильно?

Маттиас Шепп: Наряду с гостиничным и ресторанным сектором, больше всего, пожалуй, пострадало автомобилестроение. Здесь сыграли роль два фактора. Во-первых, покупательная способность населения снизилась из-за ограничений, введенных в первую волну пандемии. Во-вторых, в связи с падением курса рубля ощутимо выросли цены на новые машины. Как результат - сбыт упал на 13,5 процента по сравнению с прошлым годом.

Но есть сферы, которые от коронакризиса, наоборот, вы­играли. Так, оборот компаний, предлагающих услуги в сфере телекоммуникаций, вырос с января по сентябрь на 5 процентов по сравнению с 2019 годом. Еще заметнее рост в сфере IT-услуг: там объемы выросли на 39 процентов.

Как этот период сказался на работе самой ВТП?

Маттиас Шепп: Кризис - это время бизнес-объединений. Предприниматели ищут надежных партнеров, с которыми будет легче пройти через непростой этап. В период коронакризиса мы получили рекордное количество заявлений о вступлении - на 72,5 процента больше, чем в 2019 году. Я также горжусь тем, что еще за год до пандемии ВТП и представительство немецкой экономики в России взяли курс на приоритетное введение инноваций, что позволило нам успешно противостоять новому вызову. Мы оказались хорошо подготовленными к переводу многочисленных мероприятий 2020 года в онлайн-формат. В очень сжатые сроки мы создали собственную платформу для проведения различного рода мероприятий - от конференций с участием более 1000 человек до социальных мероприятий. Свою эффективность платформа доказала уже на примере Российско-Германского отраслевого форума-2020, на встрече фирм-членов ВТП и церемонии вручения премии ВТП для малого и среднего бизнеса совместно с празднованием юбилея бизнес-объединения в гибридном формате и т.д.

1,5 млрд евро - товарооборот компании Globus в 17 гипермаркетах по всей России

Какими еще проектами и достижениями в 2020 году ВТП особенно гордится?

Маттиас Шепп: В последние годы президент России Владимир Путин не раз отмечал важность внедрения технологий мирового уровня в сфере охраны окружающей среды и экологии. Поддерживая эту идею, Российско-Германская ВТП продвигает с 2019 года уникальную онлайн-платформу Germantech. В ней представлены самые передовые экологические технологии для российских компаний и муниципальных служб, например, по сбору и утилизации мусора. Для создания платформы ВТП привлекла инвестиции как российских партнеров, так и первоначальное финансирование министерства охраны окружающей среды Германии. Сегодня на платформе зарегистрировано 38 компаний.

В каких еще отраслях, по вашему мнению, российско-германское сотрудничество будет развиваться особенно эффективно в ближайшее время?

Маттиас Шепп: Наиболее перспективной нам кажется область, напрямую связанная с темой защиты окружающей среды. Это водородные технологии. Германия является первой страной в мире по уровню развития водородных технологий. Идеальным партнером для нее могла бы стать Россия с ее колоссальным запасом водных ресурсов. Кроме того, у России и Германии уже есть многолетний опыт успешного сотрудничества в нефтегазовой сфере. Поэтому в июне ВТП опубликовала позиционный документ, в котором выступила за скорейшее развитие российско-германского партнерства в области водородной энергетики.

Не менее важными направлениями сотрудничества являются цифровизация экономики и дуальное профессиональное образование. Здесь ВТП успешно развивает проекты "Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики" (GRID) и "Дуальное профессиональное образование" (AHK Dual).

Германия - первая страна в мире по уровню развития водородных технологий. Идеальным партнером для нее могла бы стать Россия

Расскажите о наиболее успешных российско-германских проектах, которые реализуют или уже реализовали партнеры ВТП.

Маттиас Шепп: Компании-члены ВТП развиваются в русле продолжающегося в России курса на локализацию. В разных регионах страны немецкие компании регулярно открывают новые предприятия, фермы, логистические и исследовательские центры. Так, настоящим сельскохозяйственным гигантом стала российско-германская компания "ЭкоНива". По объемам производимого молока она завоевала первое место в Европе. Другая немецкая компания, активно локализующая свою деятельность в России, - Globus. Ее товарооборот в 17 гипермаркетах по всей России составляет почти 1,5 миллиарда евро. Совсем недавно, в конце сентября, Globus открыл логистический центр в подмосковном городе Пушкино, где работают почти 900 человек. На открытии с приветственным словом выступил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Немецкие компании реализуют свои проекты в тесном сотрудничестве с российскими партнерами. Особенно активно это сотрудничество развивается в транспортной области. Например, компания Siemens и Группа "Синара" запустили производство электропоездов "Ласточка" в Свердловской области. Siemens также выполняет заказ РЖД на 13 новых поездов "Сапсан", и это уже третья партия такой продукции. Кроме того, совместно с Федеральной таможенной службой, логистической фирмой Rhenus, российскими и германскими таможенными учреждениями мы разрабатываем проект "зеленого коридора" между Россией и Германией.