Нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом был признан лучшим в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На кону поединка, который состоялся в августе 2020 года, стоял временный титул WBC и статус претендента на настоящий пояс. Бой проходил в Великобритании, и поначалу Уайт чувствовал себя хозяином ринга. В четвертом раунде он дважды отправил Поветкина в нокдаун, но в пятом раунде пропустил от "Русского витязя" мощный левый апперкот.

Удар поразил и соперника, и боксерскую общественность. Этот нокаут уже был признан лучшим по версии портала BoxingScene. Также бой Поветкин-Уайт был номинирован на награду от WBC как "Самый драматичный бой года", а Александр - на награду "Возвращение года".

Напомним, что реванш между Поветкиным и Уайтом состоится 6 марта.