Министерство юстиции России работает над проектом создания службы пробации - особой службы, которая будет работать с бывшими осужденными, вышедшими на свободу.

Одна из проблем экс-заключенных в том, что их не просто нигде не ждут - их вообще не хотят видеть. Стоит какому-то кадровику заметить в анкете след судимости, как находятся тысячи веских и законных причин, чтобы отказать соискателю. Пусть даже его квалификация полностью устраивает компанию.

Поэтому давно говорится о том, что тем, кто после освобождения хочет вернуться к нормальной, то есть законопослушной, жизни, нужна социальная поддержка. Для этого и необходима отдельная служба пробации.

О разрабатываемом проекте минюст сообщил, отвечая на рекомендации Счетной палаты, которая провела аудит государственной программы "Юстиция".

"Для создания эффективной системы пробации Минюстом России ведется подготовка проектов нормативных правовых актов, в том числе проекта федерального закона "О системе пробации в Российской Федерации", - сообщили в минюсте.

Предполагается, что пробация будет создана на базе существующих уголовно-исполнительных инспекций. Она станет контролировать, например, исполнение такого наказания, как обязательные работы. В ней будут отмечаться условно осужденные. Но, как подчеркивают многие эксперты, одной из миссий новой службы должна стать помощь в социализации бывших заключенных. Если человек не сможет устроиться на воле, есть большой риск, что он вернется на преступную дорожку. Поэтому общество заинтересовано, чтобы у тех, кто хочет забыть свое криминальное прошлое, был такой шанс.

Нередко бывший заключенный не может найти работу и в итоге возвращается на криминальный путь

В свою очередь в Счетной палате отметили, что хотя программа "Юстиция" ставит перед собой важные цели, например, преодоление правового нигилизма, поддержание уважения закона, трудно оценить ее эффективность в этой части. При этом на нее тратятся серьезные государственные средства.

"Мы видим, что цели госпрограммы направлены на развитие общественных отношений в целом и являются общественно значимыми, однако они не соответствуют критериям измеримости, достижимости и конкретности", - заявила на коллегии Счетной палаты аудитор Татьяна Блинова.

Кроме того, Счетная палата обратила внимание на необходимость скорейшего утверждения новой концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, а также формирования службы пробации.

В минюсте согласились с выводами Счетной палаты и пообещали внести необходимые коррективы.