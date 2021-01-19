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Рубрика: Культура

Не Буратино

В "Редакции Елены Шубиной" готовится к выходу новый роман Андрея Рубанова "Человек из красного дерева"
Текст: Анна Жучкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Андрей Рубанов стал самым непредсказуемым современным писателем. Ни за что не угадаешь, в каком ключе и о чем будет его новая книга. В "Редакции Елены Шубиной" вот-вот выйдет авантюрно-фантастический роман Рубанова "Человек из красного дерева" - размышление о том, что значит быть писателем.

Ирония в том, что особые существа, которые в романе метафорически отражают судьбу писателей, - деревянные. Это языческие идолы, сделанные людьми. Раньше им поклонялись, приносили дары, шили сапожки. С приходом христианства переделали в святых и внесли в храм. Потом отказались от резной храмовой скульптуры и выбросили. И тут они начали оживать.

Фото: iStock
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Первые истуканы ожили силой человеческой любви и веры и считали, что дух в них вдохнул Бог. А вот далее они сами начали оживлять своих. Когда живых истуканов стало много, им пришлось решать вопросы общественной организации: жить отшельниками или опутать сетью весь мир и завладеть им?

В сюжетной коллизии антагонистами выступают Мокошь (в ипостасях Живы и Мары) и святой Николай Можайский: он и она в виде оживших скульптур. Николай - единственный из деревянных людей, кто до сих пор работает в храме. Потому он и главный среди своих: "молча придвинул к себе стул и сел, расстегнув пиджак; спереди из-за поясного ремня у него торчала рукоять пистолета" и дух его "был огромен и горяч".

В противостоянии Мокоши и Николая есть своя правда. Рубанов прав, и до принятия христианства мы не были голыми и дикими: "Считать древних предков идиотами - худшее, что бывает с разумным человеком".

Андрей Рубанов написал роман о первых языческих идолах.

Проблема человека, живущего осознанно, - центральная в романе. От страха человек ищет стаю, к кому бы прибиться. "Религии рождаются не из биения шаманских бубнов, а из стона тоскующей, надеющейся души".

"Никто не желает быть уникальным". А главному герою приходится. Он проходит долгий жизненный путь - длиной в триста лет. Деревянный человек могуществен, бессмертен и силен, но при этом хрупок: убить его может и трещина, у деревянных людей регенерации нет. Он вынужден мимикрировать, притворяясь человеком, и постоянно терять тех, кого любит. Писатель - всегда одиночка. Даже среди своих. Реперная точка романа - выбор между идолом и духом.

Писатель может испугаться одиночества, найти себе стаю и стать идолом. Или может выбрать путь духа и пойти по нему один. Хотя автор уверен, что в жизни нет тупиков. Выбрав свой путь, ты и там встретишь людей. А если не встретишь - создашь. Вырежешь из красного дерева и вдохнешь дух. Если говорить не только о тексте, а о пути писателя, то книга Рубанова - несколько торопливый, но шаг вперед.

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