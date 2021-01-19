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Рубрика: Экономика

Новый самолет Ил-114-300 совершил свой второй полет

Текст: Наталия Ячменникова
Во вторник, 19 января, в рамках программы летных испытаний состоялся очередной полет регионального турбовинтового пассажирского Ил-114-300. Об этом сообщает департамент корпоративных коммуникаций ПАО "ОАК".

Разработчик самолета - Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех).

Фото: ciam.ru
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По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, турбовинтовой самолет Ил-114-300 - крайне востребованная в условиях нашей страны машина: комфортная, надежная и способная садиться даже на малоподготовленные аэродромы. Она может стать основной для развития межрегиональных перевозок. "Наша задача - вывести ее на рынок в максимально оперативные сроки", - говорит Сердюков.

Первый полет самолета состоялся в декабре прошлого года, а сегодня это был второй полет Ил-114-300. Проверялась устойчивость и управляемость воздушного судна, работоспособность систем и оборудования, в частности, силовой установки, цифрового пилотажно-навигационного комплекса, системы радиосвязи и так далее. Все системы отработали нормально.

Самолет пилотировал экипаж под руководством шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова. В его составе были также летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортовой инженер-испытатель 1-го класса Олег Грязев. Полет продолжался 2 часа 47 минут, проходил на высотах до 2000 метров и скоростях до 290 км/час. По докладу экипажа, системы и оборудование работали штатно, полетное задание выполнено полностью.

Фото: Reuters
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"Мы будем наращивать интенсивность полётов для того, чтобы обеспечить заданную динамичность и сроки программы летных и сертификационных испытаний. Надеемся, что за счет своей неприхотливости и удобства в обслуживании, самолет будет востребован, в том числе, в регионах со сложным климатом. Завершение сертификации и начало серийных поставок планируется в 2022 году", - рассказал главный конструктор ПАО "Ил" Сергей Ганин.

Новый самолет - полностью отечественный, разработанный инженерами и конструкторами ПАО "Ил". Он сможет брать на борт до 68 пассажиров и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. В том числе, в районах Дальнего Востока и Сибири. Турбовинтовой Ил-114-300, оснащенный современными оборудованием и системами, позволит заменить в парках региональных авиакомпаний устаревшие самолеты марки "Ан" и "иномарки" подобного класса.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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