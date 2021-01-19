Опрос: европейцы все меньше доверяют США

Президент Дональд Трамп уходит, оставляя за собой серьезно пошатнувшийся авторитет Соединенных Штатов, в частности, в Европе. Таков главный результат опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям в конце 2020 года в 11 странах. Об итогах исследования подробно рассказывает газета Süddeutsche Zeitung.

Вместо былого высокого доверия, комментирует издание, воцарился скепсис. Мало кто верит, что новый президент Джо Байден сможет остановить падение престижа Соединенных Штатов на мировой политической сцене.

Из 15 тысяч опрошенных, в частности, в Германии, Франции, Польше и Швеции, менее половины рассчитывают, что при Байдене США преодолеют свои внутренние противоречия и смогут внести достойный вклад в решение мировых проблем. Таких, как изменение климата, мир на Ближнем Востоке и обеспечение безопасности в Европе.

Кроме того, почти треть респондентов полагают, что американцам нельзя доверять, после того как они в 2016 году избрали президентом Трампа. Чаще всех такое мнение высказывают немцы - 53%. Несмотря на то, что опрос проводился до пресловутого штурма Капитолия, каждый шестой из опрошенных уже считал политическую систему в США расшатанной.

Драматическую потерю доверия иллюстрирует и тот факт, что почти две трети считают, что в случае серьезного кризиса их странам не стоит полагаться на помощь США. Вероятно, поэтому те же две трети респондентов высказались за то, чтобы Европа, не рассчитывая на содействие Америки, больше внимания уделяла собственным оборонным ресурсам.

К тому же минимум половина участников опроса высказываются за то, чтобы в случае конфликта США с Китаем их правительства заняли нейтральную позицию. Кстати, большинство уверены, что в ближайшее десятилетие Китай станет ведущей мировой державой вместо Соединенных Штатов.

Это исследование наглядно показало, подводят итог авторы опроса, что у новой администрации в Вашингтоне есть все основания опасаться не только внутреннего раздора, но и ухудшения отношения к ней со стороны европейцев.